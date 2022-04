RBC PEPINSTER: Halkin 10, Pirson 13, Roosen 4, Maucourant 14, Julemont 0, Delsaute 16, Deblond 6, Nyssen 3, Hanus 3, Maréchal 8, Lejeune 1.

Entrée de match catastrophique pour des Pepins qui devaient se déplacer ce mardi soir à Hasselt, un adversaire sur lequel ils auraient pu revenir au général.

"C’est 31-13 à la fin du premier acte et on se laisse encore distancer davantage par la suite puisque notre retard a grimpé jusqu’à 24 unités" , relève Pascal Horrion, le coach de Pepinster. Ses troupes allaient pourtant ensuite limiter la casse pour revenir à 46-33 à la pause. "On revient progressivement pour passer devant à 72-76 puis on fait de mauvais choix en fin de match. On manque de constance, on ne parvient pas à être moyen quand cela va moins bien: on passe de top à très faible en deux minutes. Il nous reste trois matchs pour enfin tenter de quitter le bas de classement. On peut encore passer devant pas mal d’équipes mais le nombre d’opportunités se réduit…"