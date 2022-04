Après un départ donné à 11h30 au site minier de Blegny, devant une foule importante et présente sur place dès 9h, le peloton a franchi le kilomètre 0 à l’entrée du village de Mortier, avant de monter vers Julémont.

Sous une météo printanière, de nombreux cyclos et amateurs de vélo de la région se sont déplacés le long des chaussées empruntées par la course: Val-Dieu, Aubel, Charneux, Battice, Petit-Rechain, Lambermont, Pepinster… Déjà, les plus attentifs pouvaient envisager l’abandon de Pidcock, acté à 58 km de l’arrivée hutoise, puisque le jeune britannique d’INEOS traînait la patte sur le plateau hervien. Vêtu de son maillot de champion du monde, Alaphilippe, lui, tournait les jambes calmement en seconde moitié de peloton.

Avant de quitter le territoire verviétois, la Flèche wallonne a grimpé la côte de Tancrémont, au sommet de laquelle le Français Pierre Rolland est passé en tête.