"Non pas pour aller ailleurs, j’ai simplement besoin de me donner du temps pour moi" , précise cet enfant de la maison qui a fait toutes ses classes au sein du club de son cœur. "Je suis né à Elsaute et j’y ai joué dans toutes les catégories et même en équipe première pendant trois ou quatre ans."

S’il a terminé sa carrière de gardien à 43 ans, à Goé, il est revenu à la maison lorsqu’il a décidé de ranger ses gants pour devenir entraîneur des gardiens, la même année que Boris Dome. Ensemble, ils ont fait du bon boulot et les prestations du dernier rempart actuel, Maxime François, le confortent dans cette idée.

"On est allé le chercher en U17 et on l’a fait évoluer vers l’équipe première. Il a fait une excellente saison en étant décisif à plusieurs reprises, à l’image du match contre Aubel ce lundi (0-0), même s’il a connu une période un peu plus difficile en janvier."

À la fin de la saison, après les tours finaux, bien entendu, Olivier laissera sa place à l’actuel gardien de la P3, Jérémy Schyns.

"Le timing est parfait car Jérémy voulait arrêter sa carrière de joueur pour devenir entraîneur des gardiens. C’est la personne idéale pour ce poste."

C’est donc l’esprit tranquille qu’Olivier quittera le monde du football et le Stade Léon Crosset. "Je sens que j’arrive à saturation après plus de quarante ans dans le milieu, dit-il. Je n’ai pas envie de venir avec les pieds de plomb. Désormais, je vais consacrer un peu plus de temps à la course à pied que je pratique régulièrement."

S’il est sûr de son choix, il ne dit pas un adieu définitif au foot? "Il ne faut jamais dire jamais mais si je reviens un jour, ce sera à Elsaute" , conclut ce fidèle du club étoilé.