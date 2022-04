Historique: Aubel terminera-t-il sous l’incroyable barre des 20 buts?

Pour cela, il faudra faire mieux que la SRU Verviers millésime 1969-1970 (18 buts cette année-là) qui détient, selon nos recherches, la deuxième meilleure performance actuellement. S’ils encaissent moins de cinq pions sur les trois matchs qu’ils doivent encore disputer (contre Malmedy, l’UCE Liège et Rechain), ce dont on les pense capables, les Aubelois termineraient en tout cas sous la barre des 20 buts! Un exploit tout simplement jamais vu sur les quinze dernières années en première provinciale liégeoise et qui n’a été accompli qu’à quatre reprises depuis que la compétition existe.

Pour l’anecdote, ce ne serait par contre pas un record dans l’histoire du club puisque lors de la première accession des Vert et Blanc à la P1, ils n’avaient pris que 13 buts lors de la saison 1962-1963 en P2. Entraîneur réputé pour sa rigueur et son organisation, Tony Niro signe quoi qu’il en soit cette saison un véritable chef-d’œuvre de mise en place défensive. Et ce n’est pas pour déplaire à son gardien Laurent Beckers qui vit, lui, probablement la saison la plus sereine de sa carrière. Il l’affirme pourtant: il n’y a pas vraiment de secret à cet état de grâce défensif aubelois. "C’est avant tout beaucoup de travail à l’entraînement" pointe le portier. "Par rapport à d’autres coachs que j’ai vu passer ici à Aubel qui prônaient un foot plus offensif et qui travaillaient donc beaucoup en possession du ballon, Tony a dès le départ insisté sur l’importance de ne pas prendre de buts et on a vraiment bossé à ce niveau. Aujourd’hui, on en récolte les fruits."

Avec un tour final à venir dont le format semble taillé pour leur style de jeu, les Aubelois ont, en tout cas, tout ce qu’il faut en mains pour s’offrir une superbe fin de saison. "C’est clair que cette solidité peut être un gros atout car sur un match, on peut battre n’importe qui. Mais il faut avant tout se qualifier, ce qui n’est pas encore acquis" sourit le dernier rempart avec une prudence qui n’est pas sans rappeler celle d’un certain… Tony Niro dont les leçons sont décidément appliquées jusqu’au bout du côté d’Aubel!