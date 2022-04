"On veut conclure ce vendredi et être champion à deux matches de la fin" confie le coach Ludovic Feyen, qui restera au club en tant que directeur technique la saison prochaine, mais plus comme entraîneur. "Ce sera particulier car ce sera mon dernier match à domicile en tant que coach. On termine par deux déplacements." Rien que pour ça, le titre et la fête qui suivront ce vendredi devraient valoir le déplacement.