Buts: Heindrichs (1-0, 37e), Vandesande (1-1, 51e).

Capés à Spa: Emonts-Botz 3, Jacquemin 2, Masson 1.

Capés à Faymonville: Vandesande 3, Teheux 2, Paquay 1.

Ce partage ne fait pas les affaires de Faymonville qui avait encore un espoir d’accrocher le top 5. "On voulait tout gagner pour aller chercher Cornesse mais cela devient compliqué avec ce partage , explique Jean-Claude Sonnet, le T1 du Turkania. C’était pourtant une bonne prestation de notre part mais on prend le 1-0 un peu contre le cours du jeu. Nous avons continué à bien jouer, avec de l’engagement, nous avons égalisé puis poussé mais Alcabir puis Fofana ont loupé le 1-2."

"Je pense que nous menions logiquement à la pause , répond Didier Delhez, le coach spadois. Faymonville n’avait pas eu beaucoup d’occasions si ce n’est un coup-franc lointain de Doucene qui retombait sur la latte. Nos adversaires étaient plus techniques, on y a opposé plus de physique et un jeu plus direct. Le score reflète bien ce match très équilibré."