But: A. Lejoly (1-0, 80e).

Capés à Malmundaria B: G. Heinen 3, E. Antoine 2, A. Lejoly 1.

Capés à Spa B: M. Blum 3, D. Vogels 2, C. Huberty 1.

En prenant le dessus sur Spa B, les gars de Nicolas Léonard ont obtenu leur quatrième victoire de rang. "Elle est méritée mais on a montré une bonne mentalité" , analyse le coach spadois, Jack Depreitère.

Si le score laisse penser à une victoire poussive, ce ne fut pas vraiment le cas sur le terrain. "On aurait dû mener 4-0 à la mi-temps et on a encore manqué quelques occasions après le repos , souligne le coach malmedien, Nicolas Léonard, plus que jamais fier de son groupe. On a gagné avec la manière comme contre Lontzen B, Chevron et Bellevaux." Des adversaires coriaces. De quoi avoir des regrets. "Dommage qu’on n’ait pas affiché une telle mentalité tout au long de la saison, on serait sans doute en train de lutter pour le tour final." Il reste trois matchs que les Dragons tenteront de gagner pour réaliser un carton plein.