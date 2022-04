À Malmedy, Robin Denis dresse un 1er bilan: "Pas dramatique"

"Notre objectif premier était le maintien, le contrat est donc rempli. On pouvait commencer à regarder vers le haut, mais avec cette défaite, on réalise un peu la mauvaise opération. Mais ce n’est pas dramatique, on a encore trois matches pour finir la saison et aller chercher ces 45 points." Trois matches et au moins un quatrième, en Coupe, à Aubel (que les Malmédiens iront défier deux fois en cinq jours: dimanche, en championnat, et jeudi prochain, en quart de finale de la Coupe). "On ne pense pas encore trop à ce match de Coupe, poursuit le médian malmédien. Ce qui est sûr, c’est qu’on jouera le coup à fond en sachant que c’est difficile de gagner là-bas."

D’un point de vue personnel, le Sartois a réalisé une bonne saison, son premier vrai exercice complet en P1 après une saison 2020-21 fortement raccourcie. "Je suis satisfait, sans plus. Je reviens d’une déchirure qui m’a éloigné des terrains 4-5 semaines et puis je pense que je peux apporter plus à l’équipe. Je dois être capable d’élever mon niveau de jeu." L’an prochain, Robin sera rejoint par un autre Sartois dans le noyau: Guillaume Custinne. "C’est un bon ami. Cela fait quelques années qu’il était en contact avec Malmedy et là c’était le moment. C’est bien pour lui, pour le club et pour moi. À Sart, il jouait en 10 et moi en 8. La connexion était bonne sur et en dehors du terrain. Je suis sûr qu’il va vite s’adapter au groupe et au niveau de la P1." Et puis, la saison prochaine, c’est carrément Sart (en lutte pour le titre en P2C) qui pourrait croiser la route de Malmedy en première provinciale. "Ce serait une fierté pour le village car le club n’a jamais connu la P1. Et pour nous ce serait très spécial, c’est sûr" , conclut le n°17 malmédien. Mais nous n’en sommes pas encore là…