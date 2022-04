« Avec ce dernier match à domicile, c’est une autre étape de franchie » commentait le coach, assez ému après le 3-2 face à Jodoigne .

Il faut dire que son équipe lui a permis de soigner ses adieux en remontant deux buts avant de l’emporter.

« Ce match , il résume cette équipe.Il fait chaud, on est menés, il n’y a pas vraiment d’enjeu… et pourtant mes joueurs ont tout donné pour revenir. Avoir un groupe prêt à partir à la guerre avec toi, c’est la plus belle reconnaissance que tu peux avoir en tant que coach. »

Nul doute en tout cas qu’avec cet impressionnant état d’esprit, un ultime exploit des Raerenois lors du tour final est loin d’être exclu!