Thomas Bauwens: «Hombourg ne peut plus se cacher, on veut monter!»

"On savait que Warsage allait jouer technique. On a la chance d’ouvrir le score en premier. On a ensuite souffert en seconde période, mais bon la victoire est là" , souligne le numéro dix hombourgeois. Une victoire qui place les Hombourgeois deuxièmes, à un petit point du leader Tilff, mais avec un match en moins. "On ira à Trooz jeudi pour les trois points. Il nous reste quatre finales à disputer plus la Coupe" , souffle-t-il. Un quart de finale de coupe de Province (P1-P2) qui verra les Orange et Bleu affronter l’équipe de première provinciale Ster-Francorchamps. Un doublé est-il possible? "Tout est possible en foot, mais je pense qu’il va falloir faire un choix et privilégier le championnat. La coupe est belle, mais Ster-Francorchamps est une solide phalange de P1."

«Le chemin le plus court vers la P1»

Pour gérer une fin de saison comme celle-ci et continuer de lutter pour le titre de P2B, il faudra faire tourner l’effectif. "On a une chance énorme. Nous avons un groupe assez large et tout le monde est concerné. Quand je lis que certains clubs sont dix ou douze à l’entraînement, nous sommes seize à chaque séance. Je ne parle pas de l’ambiance qui est au top. Je suis convaincu que l’on a l’effectif pour aller au bout. Il y a un mois d’ici, on pouvait dire que l’on ne voulait pas monter, mais aujourd’hui on ne peut plus se cacher! On veut monter en P1 et le titre est le chemin le plus court pour y aller" , conclut Thomas Bauwens, ex-joueur de…Warsage aujourd’hui à Hombourg.