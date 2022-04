Pour rappel, voici quatre ans, Jean-Pierre Heinen et son fils Nicolas décidaient de se lancer dans un pari un peu fou, celui de lancer un club répondant au doux nom de SRUVerviers, en hommage au matricule 34 disparu en juin 2010.

"Le Skill, c’est mon équipe de cœur depuis que je suis tout petit. Lorsque nous avons relancé le club (NDLR: désormais matricule 9699) en 2018, nous n’avions pas le moindre euro, pas le moindre centime même. Avec mon fils Nicolas, nous avons travaillé dur afin de trouver des installations pour nous accueillir ainsi que des sponsors et de bons joueurs régionaux capables de faire revivre l’âme de ce club mythique" commente le président Heinen, désormais champion en P4G avec les Bleu et Blanc .

"C’est un jour extraordinaire que nous vivons aujourd’hui! En tant que président, je suis sur mon petit nuage et je vais avoir du mal à en redescendre. Samedi dernier au Lejoly, j’encaissais les entrées lors du match remporté face à l’Union Limbourg, et quelle ne fut pas ma surprise en recomptant les tickets vendus: nous étions plus de 200, pour un match de P4!" Et d’ajouter: "Lors de cette rencontre, ainsi que ce lundi face à Welkenraedt B, nous avons prouvé à tout le monde que nous méritons ce titre. Depuis le début du championnat, nous étions l’équipe à battre, et personne ne nous a fait de cadeau, nos joueurs ont fait preuve d’une force mentale exemplaire."

C’est désormais un nouveau défi qui attend les Verviétois, en troisième provinciale: "Notre objectif premier sera de se maintenir. Afin d’y parvenir, nous ferons confiance à la quasi-totalité de notre noyau actuel, qui sera renforcé par des joueurs d’expérience ayant évolué en P2 notamment. Dans les prochains jours, nous pourrons annoncer le nom de nouvelles recrues qui avaient émis la condition que nous montions en P3, avant de signer" conclut le président avec un large sourire.