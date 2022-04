Herve B 2 – Stembert 1

Buts: A. Servais (1-0, 60e), Z. Elfilali (2-0, 75e), L. Fassin (2-1 79e).

"Un lendemain de veille difficile. On retiendra les 3 points, et c’est tout" , lâchait Nicolas Wuidard, le T1 de Herve B.

"On a manqué de réussite, nous aurions mérité d’égaliser" , selon l’entraineur stembertois Marc Lekeu.

Union Limbourg 1 – SRU Verviers 3

Buts: Caspar csc. (0-1, 47e), L. Fassotte (0-2, 53e), J.C. Aelens (0-3, 74e), V. Monnard (1-3, 82e).

"Une première mi-temps équilibrée, puis la seconde a tourné à l’avantage de notre adversaire" , regrettait Alex Sacré, le coach dolhaintois.

"C’était un match sous haute tension. Le score aurait pu être bien plus lourd" , relatait Cédric Flon, l’entraineur verviétois.

Lambermont B 2 – Trois-Frontières B 4

Buts: Carlier (0-1, 21e), Dorr (0-2, 32e), Nalbou (1-2, 42e), Carlier (1-3, 63e), Delclisard sur pen. (2-3, 75e), Dorr (2-4, 89e).

"Une mauvaise entame de match de notre part, et la suite a été tout aussi compliquée" , confiait Guillaume Delclisard (T1 Lambermont B).

"On aurait dû tuer le match bien plus tôt, on a manqué de précision à la finition" , soulignait Benoit Born, le T2 frontalier.

Magnée 2 – Heusy B 1

Buts: El Hilali (1-0 puis 2-0, 31eet 38e), Thomas (2-1, 62e).

"On a eu un peu de réussite" , avouait Sébastien Poelmans, l’entraineur magnétois.

"Malgré la défaite, mes gars ont fait preuve d’un bel état d’esprit" , résumait Jean-Claude Léonard, le mentor de Heusy B.

Lundi

Lambermont B 1 – Franchimont B 9

Buts: Haugustaine (0-1, 2e), Schyns (0-2, 7e), Dortu (1-2, 19e), Renard (1-3, 25e), Desonnay (1-4, 28e), Theysgens (1-5, 54e), Haugustaine (1-6, 58e), Chanson (1-7, 72e), Theysgens (1-8, 80e), Schartz (1-9, 85e).

"Il m’était compliqué de composer un effectif pour ce match. Nous n’étions que treize, dont deux blessés" , regrettait Guillaume Delclisard, le T1 de Lambermont B.

"Il n’y a pas eu de match, nous étions clairement au-dessus" , dixit Maxime Chanson, le joueur-entraineur franchimontois.

Charneux 2 – Heusy B 1

Buts: Germis (1-0, 23e), Thomas (1-1, 58e), Charbon (2-1, 82e).

Carte rouge à Charneux: Lousberg (2J).

"Mes joueurs ont répondu présent, malgré la Cavalcade" , pointait Michel Lousberg, le mentor de Charneux.

"Deux matches joués en 43 heures, nous étions sur les rotules en fin de rencontre" , dixit Jean-Claude Léonard, le tacticien heusytois.

Union Limbourg 2 – Bolland 3

Buts: N. Ouali (1-0, 3e), Nols (1-1, 7e), N. Ouali sur pen. (2-1, 13e), Nols (2-2 puis 2-3, 47eet 55e).

Carte rouge à l’Union Limbourg: Reinertz (2J).

"En plus de nos erreurs défensives, nous n’avons pas été aidés par l’arbitrage" , relatait Alex Sacré, le technicien dolhaintois.

"Une pâle prestation de notre part, mais nous avons assuré l’essentiel" , avouait le coach bollandois Antoine Wilkin.

Magnée 1 – Stembert 4

Buts: Fassin (0-1, 0-2, 0-3 puis 0-4, 12e, 37e, 59eet 67e), Mauro (1-4, 78e).

"Un match affreux de la part de mes joueurs. Les consignes n’ont pas été respectées" , regrettait Sébastien Poelmans, le T1 magnétois.

"On attendait cette victoire depuis longtemps. Je tiens à féliciter la SRU Verviers pour son titre" , lâchait le coach stembertois Marc Lekeu.