P1 - vidéo : Tom Bultot (La Calamine) en tête du classement des buteurs (+ classement et capés du week-end)

« J’avais bien débuté la saison et je m’étais déjà placé en tête de ce classement. Lors du match aller contre Elsaute, je me suis occasionné une déchirure et j’ai fait une rechute à Aubel pour ma reprise. Ce contretemps m’a un peu gêné et j’ai fait face à une petite période de disette, ça ne rentrait plus. Voici quelques matchs que la confiance est revenue et le travail de tout le groupe paie. Avec les excellents ballons que je reçois, c’est plus facile de mettre le cuir au fond des filets » raconte Tom Bultot.

Il a encore prouvé ce dimanche avec son triplé contre Fize (4-4, voir but en vidéo ci-dessous), que même si les coachs adverses insistent sur un marquage strict à son égard, il reste un sérial buteur sans prise de tête.

"Honnêtement, je ne suis pas focalisé sur mon nombre de buts. L’objectif commun c’est d’être champion avec cette superbe équipe mais si je peux terminer à la première place du classement des buteurs, ce sera du bonus et ça fera bien sûr mon CV (rires)" avant de préciser que les renforts pour la saison prochaine sont une bonne chose. "Un gars comme Marvin Van Melsen, c’est un profil similaire au mien. La concurrence, j’y ai fait face partout où je suis passé et j’estime que c’est une bonne manière de progresser, tant qu’elle reste saine. William Mauclet, c’est un autre style de joueurs, espérons que nous serons complémentaires et qu’on preste bien ensemble."

Ce sera plus que probablement en D3 Amateurs. Il reste trois matchs et il faut encore une victoire à La Calamine pour être sacrée. Peut-être dès ce dimanche, à Banneux contre Sprimont B?

Le classement des buteurs

15 buts : T. Bultot (La Calamine)

14 buts : T. Turco (Beaufays), T. Namotte (UCE Liège)

13 buts : A. Ngieme (UCE Liège), A. Crosset (Elsaute), M. Van Melsen (Ster-Francorchamps),

12 buts : K. Ernst (Rechain), T. Scheffer (Melen), A. Boulton (Aubel),

10 buts : Q. Hubert (La Calamine), J. Remacle (La Calamine), J. Palleschi (Melen), G. Kudura (La Calamine), B. Hungs (Malmundaria), A. Zougar (Faimes), D. Sow (Wévercé)

9 buts : G. Deville (Elsaute), J. Licour (Fize)

8 buts : N. Bauduin (Faimes)

Les capés du week-end

Aubel : C. Willem 3, F. Ernst 2, A. Boulton 1.

Aubel (samedi) : Y. Charef 3, C. Remacle 2, A. Boulton 1.

Elsaute: M. François 3, M. Ameur 2, V. Piparo 1.

La Calamine : T. Bultot 3, K. Volont 2, G. Kudura 1.

Malmundaria : R. Jacob 3, R. Denis 2, N. Nijhof 1.

Melen : G. Piron 3, N. Leroy 2, F. Lambrecht 1.

Rechain : D. Perazzelli 3, N. Marlet 2, A. Barry 1.

Sprimont B : A. Camara 3, N. Rasquin 2, P. Fall 1.

Sprimont B (samedi) : A. Camara 3, T-M. Bah 2, A. Daenen 1.

Ster-Francorchamps : L. Raskin 3, J. Restiglian 2, Q. Chandelle 1.

Ster-Francorchamps (samedi) : L. Raskin 3, T. Thelen 2, S. Michel 1.

Weywertz : M. Bungart 3, J. Dardenne 2, J. Gross 1.

Classement

62 points: K. Volont (La Calamine)

45 points : P. Fall (Sprimont B)

44 points : B. Hungs (Malmundaria)

40 points : A. Boulton (Aubel)

35 points : R. Denis (Malmundaria)

31 points : T. Bultot (La Calamine)

29 points : G. Kudura (La Calamine), Q. Chandelle (Ster-Francorchamps)

27 points : J-Y. Colling (Aubel), N. Leroy (Melen)

26 points : J. Remacle (La Calamine)