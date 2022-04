"C’est vrai que c’était un match un peu spécial mais je ne suis pas encore à Butgenbach et mon seul objectif est de terminer le travail avec Saint-Vith, explique le goleador saint-vithois Nito. Ce derby a tourné plusieurs fois, j’ai marqué un penalty, j’en ai loupé un autre, c’est le foot."

Le duo que Carmelino Nito Da Piedade (son nom complet) forme avec Anthony Rogister est très performant. Les deux joueurs comptent actuellement 26 buts chacun.

"Il n’y a vraiment pas de concours entre nous, si c’est Rogi qui marque, je suis très content pour lui et je pense que l’inverse est vrai aussi. Le plus important pour nous deux n’est pas de marquer des buts mais d’aider l’équipe à gagner même s’il est vrai que pour des attaquants, inscrire des goals reste important pour la confiance. On se complète bien, notre duo ne fonctionne bien, je lui ai donné pas mal de passes décisives et lui aussi."

Les deux attaquants partagent la tête du classement des buteurs avec le Goétois Gwen Heggen, auteur de deux nouveaux buts dimanche à Lambermont. À trois journées de la fin, il est difficile de dire qui terminera pichichi de la P3D.

"J’apprécie l’attaquant de Goé, on s’entend bien et on discute sur les réseaux. J’avais vu qu’il avait inscrit un doublé le dimanche et je l’avais félicité. Terminer meilleur buteur n’est pas important pour moi, il reste trois matches et je veux tout faire pour que Saint-Vith soit au tour final. J’en ai déjà disputé deux avec Dison et un avec Faymonville, je jouerai comme toujours, sans pression mais avec beaucoup d’envie. On fera tout pour monter" assure Nito.