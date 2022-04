Buts: L. Ordonnez (0-1, 10e), M. Collas (1-1, 40e), M. Peter (2-1, 75e).

Vendredi, Honsfeld B a pris le meilleur sur Lontzen B dans un match "sans beaucoup d’occasions" , dixit Reimmond Heiners. L’entraîneur local estime toutefois que son équipe mérite la victoire. "On espère enchaîner avec deux nouvelles victoires contre Faymonville et Jalhay." Pour Marco Krickel, Lontzen a réslisé "le pire match cette saison. Je n’ai vu aucune envie, aucun caractère."

Bellevaux 2 – Faymonville B 1

Buts: R. Collienne (0-1, 6e), M. El Ouni (1-1, 55e), T. Pierre (2-1, 90e).

Samedi, Faymonville a failli accrocher Bellavaux, mais Thomas Pierre a inscrit le but de la délivrance en toute fin de match. "Avant cela, on a raté énormément d’occasions , précise Raphaël Solheid. Il était important de gagner et on a fait notre job." Pour Frédéric Mathar, cela fait deux fois que son équipe perd à la dernière minute. "C’est frustrant, mais c’est le foot."

Jalhay B 1 – Stavelot B 4

Buts: D. Machu (0-1, 10e), V. Platiau (0-2, 25e), Y. Cougnet (0-3 et 0-4, 50e et 64e), A. Hupperetz (1-4, 80e).

Dimanche, Stavelot B a renoué avec la victoire. "On n’avait plus gagné depuis le mois de janvier , rappelle le T1 stavelotain, Michaël Ziant. Mais ce qui m’a fait plaisir, c’est qu’on a joué enfin le foot que je demande chaque dimanche." Son compère, François Mister, regrettait les buts "cadeaux" encaissé en première mi-temps. "Il nous reste une seule échéance, c’est le match contre Faymonville pour éviter la dernière place."

Amblève B 6 – Faymonville B 0

Buts: M. Lemaire (1-0, 27e), D. Zeimers (2-0 et 3-0, 35 et 38e), M. Lemaire (4-0, 40e), L. Marquet (5-0, 60e), N. Tychon (6-0, 75e).

Lundi, Amblève B est facilement venu à bout de Faymonville B. "On a bien vu qu’ils avaient joué samedi et cela nous a bien aidé s, reconnaît le coach local, Werner Zeimers. Ils ont bien tenu 25 minutes mais ont baissé les bras une fois menés au score."

Bullange 3 – Chevron 0

Buts: J. Brück (1-0, 36e), M. Jouck (2-0 et 3-0, 60e et 70e).

Bullange a réalisé un excellent résultat et relance la lutte pour le titre. "On se relance surtout nous-mêmes pour le tour final , précise le mentor des Germanophones, Raphaël Lognoul. Il faut gagner contre des équipes du top pour espérer se qualifier et on l’a fait." Le coach de Chevron était moins inquiet. "C’est peut-être pas plus mal avant d’aller à Sart."

Ster-Francorchamps B 2 – Sart B 3

Buts: A. Sedici (0-1, 1re), L. Pirnay (0-2, 30e), A. Tournay (1-2, 42e), P. Custinne (1-3, 60e), A. David (2-3, 70e).

Les Sterlains, qui ont déjà clôturé leur mercato avec le transfert du défenseur expérimenté, Vincent Van Hoeij, ont mené la vie dure à Sart B. "Surtout en deuxième mi-temps, où on méritait peut-être d’inscrire le 3e but , précise Maxime Brant. Le coach de Sart, Éric Van Renterghem est, lui, fier de mes jeunes gamins qui malgré la pression ont réussi à l’emporter."

Eupen B 4 – Oudler 4

Buts: T. Jodocy sur pen. (0-1, 2e), F. Pint (0-2, 6e), D. Meyer (0-3, 40e), C. Daumen sur pen. (1-3, 55e), S. Mertens (2-3, 60e), T. Dhur (2-4, 70e), W. Steils (3-4, 75e), S. Mertens (4-4, 85e).

Festival de buts à Eupen. "Pour une fois, on a été réalistes sans dominer , reconnaît Éric Heuse. Le coach d’Oudler notait que la montée au jeu de son compère Andy Malmedier a fait la différence. "Avec son expérience, il a changé le match." Ce dernier tenait surtout à mettre en avant "la mentalité formidable de l’équipe" .