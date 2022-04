Cartes jaunes: Desmit, Jeunehomme; Degueldre.

Carte rouge: Desmit (90edirecte).

Buts: Bauwens (0-1, 23e), Degueldre (0-2, 35e), Vanderbeck sur pen (1-2, 52e).

WARSAGE: Droeven, Schonbrodt (77ePelsser), Desmit, Hungs, Scherpereel, Galère, Jeunehomme (85eHeydens), Mbazoa (67eCrasset), Nelissen (29eDe Iuliis), Meyers (67eMoscato), Vanderbeck.

HOMBOURG: Stassen, Schnackers, Dorthu, Degueldre, Baltus, Potoms, Martin (49eBayard), Hick, Bartholome (84eBelboom), Kever (74eMeunier), Bauwens (60eSchwontzen).

Les joueurs de Warsage avaient pris les avertissements de leur coach Michel Remacle au sérieux.On ne joue pas depuis deux minutes que le flanc des Green Brice Nelissen déborde et se heurte au dernier rempart hombourgeois Xavier Stassen. Des Hombourgeois qui répliquent par Thomas Bauwens, mais sa reprise est sauvée par Boris Hungs (4e). Mbazoa trouve ensuite Nelissen qui ne cadre pas (7e). Pas plus que Galère qui voit sa frappe passer à côté (8e). On croit à l’ouverture du score warsagienne lorsque Maxime Scherpereel (isolé au petit rectangle) place une tête sortie in extremis par un Xavier Stassen en état de grâce (11e). "On laisse passer notre chance et une perte de balle et une absence de marquage sur une phase arrêtée nous punit. On sait comment Hombourg joue.C’est déjà difficile de marquer à 0-0, alors à 0-2..." , épingle le coach de Warsarge Michel Remacle.En effet, la bande à Xavier Stassen punit Warsage en profitant d’une perte de balle dans le rond central qui permert à Thomas Bauwens d’aller, seul, tromper Droeven (1-0, 23e).Le 0-2 tombe douze minutes plus tard sur une reprise de la tête de Michael Degueldre sur un corner bien tiré par Baltus.Warsage réduit le score peu avant l’heure de jeu sur un penalty de Vanderbeck, mais cela n’empêche pas la victoire méritée de Hombourg. "On voulait battre un gros pour marquer le coup.Si on a des ambitions de montée, il faut gagner ces matchs-là.On va profiter et on va préparer le match important à Trooz de jeudi" , se réjouit le gardien-entraîneur hombourgeois Xavier Stassen.