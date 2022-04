Cartes jaunes: Willem, Filali, Boulton, Piparo.

AUBEL: Monte, Willem, Charef, Spits, Van Hoof, Colling, Ernst, Rexhepi (60e Smits), Remacle, Binot (85e Lazzari), Boulton.

ELSAUTE: François, D’Affnay, Piparo, Counet, Ameur, Filali (66e Bomboir), Fassin (77e Tergui), Willot, Corman (77e Lefort), Deville (85e Colson), Crosset.

Le derby entre Aubel et Elsaute n’a pas tenu toutes les promesses. En termes de football, on était en droit d’attendre mieux entre ces deux équipes qui nous ont habitués à un jeu bien plus chatoyant cette saison. La faute à un terrain loin d’être parfait. "Cela n’a pas favorisé le jeu des deux équipes" , confirme Boris Dome. Le coach elsautois, dont l’équipe a pris un léger avantage au cours de la première mi-temps, reconnaissait que son équipe n’a pas été à niveau. "On a légèrement dominé avec quelques demi-occasions mais on n’a pas été flamboyants."

Il y a certes eu cette tentative de lob osée de 40 mètres de Mike Corman qui frôlait la barre (7e) et quelques débordements de ce dernier, mais pratiquement aucune frappe cadrée de part et d’autre.

Scénario quelque peu différent après le repos, avec des Aubelois plus conquérants qui auraient dû ouvrir le score à plus d’une reprise. Notamment sur cette frappe sur la latte de Boulton, suite à un joli mouvement collectif côté gauche (70e). "On a un goût de trop peu au vu de cette seconde période où l’on a eu trois grosses occasions" , regrette Tony Niro qui reconnaissait que son gardien avait dû aussi sortir un bel arrêt. Le coach faisait référence à cet excellent coup-franc de Gary Deville que Jonathan Monte parvenait à dévier en corner au prix d’une magnifique parade.

Au final les deux entraîneurs ne semblaient pas contrariés par ce partage, somme toute logique. "On a fait notre job" , disait Dome. "On a joué samedi et on avait un noyau étriqué mais c’est un bon lundi pour nous avec ce partage et avec la victoire de l’équipe B à qui j’avais prêté deux joueurs" , estimait, pour sa part, Tony Niro qui veut à tout prix garder cette troisième place jusqu’au but.