Arbitre: M. Claes.

Carte jaune: Brrou.

But: Bertaccini (1-0, 69e).

THES: Valkenaers, Coomans, Bammens, Braeken, Battista, M. Vermijl, Brugmans (73e B. Schodts), Hulsmans, Ponet (88e G. Schodts), Jeunen, Bertaccini (90e+1 Van Genechten).

VISÉ: Crémer, Bonemme, R. Wilmots, Déquaire, Manfredi, Brrou (77e Quintais), Gerits, M. Wilmots, Thuys, Cascio, Perseo (73e Gueye).

Les Visétois ne termineront pas la saison comme ils l’auraient certainement souhaité, c’est-à-dire un neuf sur neuf. La faute à un premier revers, par le plus petit écart, dans la série de trois rencontres encore à disputer.

Il y avait comme un air de déjà-vu dans la campagne limbourgeoise, à savoir "la réaction d’une équipe qui a souvent vécu ce scénario cette saison" dixit José Riga, et dont l’envie de dominer est rapidement devenue stérile.

Un onze visétois qui, sans faire preuve de mauvaise volonté, n’est donc pas parvenu à se sublimer. L’adversaire non plus du reste, mais Thes pouvait compter sur ce diable de Bertaccini pour lui sauver une fois de plus la face à vingt minutes du terme. "Nous sommes battus par un joueur en état de grâce pour le moment" lâchait José Riga. L’attaquant carolo vient en effet d’inscrire six buts lors des quatre dernières journées.