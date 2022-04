Butgenbach 5 – Rechain B 0 fft

En manque d’effectif, les Rechaintois ont dû déclarer forfait. Butgenbach a récolté trois points sans se fatiguer avant le derby face à Saint-Vith.

SAMEDI

Spa 3 – Lontzen 0

Buts: Fyon (1-0, 29e), Masson (2-0, 50e), Formatin (3-0, 90e)

Carte rouge à Spa: Mathieu (90e+1, directe)

Carte rouge à Lontzen: Preis (90e+1, directe)

"C’est une victoire collective, on n’est pas sorti trop haut car on se méfiait des contres de Lontzen" , résumait Didier Delhez, le mentor spadois.

"Spa a fait le match qu’il fallait faire , notait Ben Lousberg, le mentor de Lontzen. Deux erreurs individuelles nous coûtent les deux premiers buts, il y avait également trop peu d’agressivité de notre côté. C’était une prestation inadmissible, six joueurs n’étaient tout simplement pas dans leur match."

Ent. Pepine 5 – Xhoffraix 2

Buts: Gonay (1-0, 2e), Mahaux (2-0, 10e), Heuse (3-0, 14e), Gonay (4-0, 27e et 5-0, 44e), S. Bodarwé (5-1, 60e), Neuville (5-2, 65e)

"Ce match était plié au quart d’heure , se félicitait Anthony Horenbach, le T1 pepin. Jusqu’à la pause, il n’y avait qu’une équipe sur le terrain. On vient de signer un 15 sur 15, c’est incroyable mais nous sommes de retour dans la lutte pour la 5e place."

"Je n’ai pas reconnu mon équipe, c’était déjà 3-0 en moins d’un quart d’heure , pestait Sylvian Henrard, le tacticien xhoffurlain. On a ensuite équilibré les échanges mais en encaissant deux autres buts. Mes joueurs ne voulaient pas en prendre dix, ils ont relevé la tête après la pause et nous sommes revenus à 5-2."

DIMANCHE

Lambermont 2 – Goé 2

Buts: Heggen (0-1, 12e), S. Lejeune (1-1, 14e), Volpe (2-1, 32e), Heggen sur pen. (2-2, 59e)

Carte rouge à Lambermont: Q. Brixhe (85e, directe)

"Nous avions demandé de ne pas laisser un centimètre à Heggen mais c’est le seul qui suit un ballon relâché par notre gardien et c’est 0-1 , racontait Quentin Demollin, le coach lambermontois. Un score de 4-1 à la pause, n’aurait pas été volé. Notre 2e période était très mauvaise, Goé égalise sur un penalty suite à une faute de main de… leur attaquant puis nous avons résisté."

"Au terme d’une 1remi-temps catastrophique, je n’ai pas crié mais j’ai dit à mes joueurs que sans envie, ils seraient battus , expliquait Ludo Lambert, le T1 goétois. C’était beaucoup mieux après la pause, nous avons eu beaucoup d’occasions et nous aurions dû gagner ce match."

LUNDI

Cornesse 3 – Jalhay 2

Buts: Ledoyen csc (0-1, 5e), Van Acker (1-1, 28e), Ledoyen (2-1, 33e et 3-1, 82e), Neuville (3-2, 90e+1)

"Après 10 minutes, il n’y avait plus que notre équipe sur le terrain et malgré tout, on s’est fait peur" , résumait Jonathan Félix, le T1cornésien.

"On a commencé ce match en jouant haut, on les embêtait mais nous avons reculé après le 0-1 , signalait Rocco Sutera, le coach jalhaytois. On a encore 4 points d’avance sur Lambermont mais plus que 2 matches à jouer contre 3 pour les Lambermontois."

Trois-Ponts 4 – Elsenborn 0

Buts: Cordonnier (1-0, 59e), Thi. Georis (2-0, 69e), Rondeux (3-0, 79e), Grégoire (4-0, 89e)

Carte rouge à Elsenborn: J. Wiesemes (2e, directe)

"Très vite réduit à 10, Elsenborn s’est replié et il a fallu attendre l’heure de jeu pour ouvrir la marque et rendre ce match facile" , expliquait Greg Rondeux, le coach de Trois-Ponts.

"À 10, nous avons tout donné et je n’ai rien à reprocher à mes joueurs" , notait Michaël Weynand, le coach d’Elsenborn.

RCS Verviers B 1 – Lontzen 3

Buts: Samadello (0-1, 27e), Ceylan (1-1, 46e), Schins (1-2, 71e), Franssen (1-3, 73e)

Carte rouge à Verviers: Mohamed (51e, directe)

"Sans gardien et à 11, on a fait un très bon match et je tire mon chapeau à tout le groupe , positivait Patrick Klinkenberg, le T1verviétois. Même si nous descendons en P4, les gamins ont pris de l’expérience en P3et c’est bon pour le futur." "Face à une jeune équipe qui a fait un très bon match, notre victoire est logique mais nous aurions pu mieux faire , notait Ben Lousberg, le coach de Lontzen. Nous devrions être au tour final."

Butgenbach 3 – Saint-Vith 3

Buts: Rogister (0-1, 39e), Kessler (1-1, 55e), Nito sur pen. (1-2, 69e), Heudt (2-2, 72e), Kessler (3-2, 88e), Rogister (3-3, 90e+8)

Incroyable fin de derby! À la 88e, Lukebadio sauve à même la ligne, Heudt balance vers Kessler qui fait 3-2. Dans la minute suivante, Reinertz et Urfels y vont d’un choc tête contre tête, le match s’interrompt et on appelle l’ambulance. À la reprise, Kessler file seul au but mais butte sur Broers. Sur le contre, Saint-Vith hérite d’un penalty. Nito frappe mais Theisen repousse deux fois.Sur le corner qui suit, une faute de main provoque un autre penalty. Rogister y va d’une panenka trop molle, le gardien repousse mais le buteur de Saint-Vith a suivi: 3-3.

Andrimont 5 – Rechain B 0 fft

Deuxième forfait pour les Rechaintois, un troisième d’affilée pourrait bousculer un peu le classement.

EN BREF

Spa – Faymonville

La rencontre entre Spa et Faymonville aura lieu ce mardi à 20 heures.