Cartes jaunes: Ipanga Kebantima, Sutera, Bruzzese, Choupo.

Buts: Fall (0-1, 24e), Camara (0-2, 28e), Ipanga Kebantima (0-3, 39e), Moukoko (0-4, 72e)

PONTISSE: Montulet, Sangare, Dongo (55e Nechat), Bruzzese, Diouf, Berber, Barry (55e Hansoulle), Coenen, Petit (55e Yousfi), Tibrea, Penga (45e Mentese)

SPRIMONT B: Peharpre, A.Keysers (61e Cugnon), Fall, Marion, Daenen, Camara, Bah, Ipanga Kebantima, D.Keysers (56e Sutera), Choupo, Moukoko (74e Rasquin).

Sprimont B se devait de l’emporter sur le terrain de Pontisse ce samedi après-midi afin d’avoir, enfin, son sort entre les mains pour cette fin de saison. Les hommes de Patrick Fabère ont rapidement fait le travail et se sont largement imposés, 0-4.

"On est tombés sur une équipe très motivée, je ne m’attendais pas à ce qu’ils soient motivés à ce point. Mais on a su rapidement se mettre à l’abri et on a pu tuer cette rencontre dès la première période. On leur a laissé très peu d’occasions, ce qui est un motif de satisfaction" , commente l’entraîneur de Sprimont B.

Même si cette série risque d’être riche en équipes descendantes, Sprimont B a potentiellement son sort entre les mains grâce à cette victoire. "Cela fait plusieurs semaines que nous sommes descendants, donc ça fait du bien. Il s’est passé quelque chose après la rencontre contre Ster, un déclic positif. Nous réalisons notre premier 6/6 depuis le début de la saison, ce qui prouve que l’équipe est dans une bonne spirale. Il nous reste quatre rencontres très difficiles, mais nous allons tout faire pour sécuriser notre maintien" , conclut Fabère.