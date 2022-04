Romain Grégoire aime les Ardennes belges (photos + classement)

Le territoire ardennais réussit relativement bien à Romain Grégoire. Ce samedi 16 avril 2022, le jeune de la Groupama – FDJ a été le plus rapide sur la 36e édition de Liège-Bastogne-Liège Espoirs, disputée sur 175 km entre Bastogne et Blegny. Une nouvelle ligne de prestige au palmarès du Tricolore, déjà sacré double champion national en Juniors et champion d’Europe dans la même catégorie, la saison passée. En Wallonie, il s’était surtout illustré par son succès sur la troisième et ultime étape d’Aubel-Thimister-Stavelot , début août 2021. En terminant cinquième final de l’épreuve, à 1’33’’ de Cian Uijtdebroeks.