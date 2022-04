Carte rouge: Xhonneux (rouge directe).

JEHAY: Fauchet, Pizzinato, Destexhe (58eRizzo), Derenne, Boujjia B. (75eBoujjia D.), Petitpré, Vanhove, Thiry, Volont (79eThirion), Crupi et Streel (72eDols).

RECHAIN: Perazzelli, Roche, Meyer, Marlet, Ben Sallem (75eDeraoui), Hofmann, Gerits, Biduaya, Barry, Binet (72eXhonneux).

À trois journées de la fin du championnat, Jehay n’a plus aucun espoir de rester dans l’élite provinciale, au plus grand dam de ses supporters. Une triste réalité pour les hommes de Philippe Gustin qu’il faudra tenter d’oublier durant ces dernières rencontres pour enfin montrer leur vrai potentiel. Les jeunes auront-ils un rôle à jouer dans cette quête à la recherche de points? La tâche s’annonce ardue en tout cas. Avec un noyau complet, les Jaune n’y arrivent tout simplement pas: trop d’espaces entre les lignes, deuxièmes à la retombée du ballon, que d’imperfections provoquant de réels manquements sur le terrain. Depuis derrière le banc, Philippe Gustin voit son équipe sombrer dans un match où il n’y a pourtant rien à perdre… L’actuelle jeunesse jehaytoise a son coup à jouer et son épingle à tirer du jeu. Et c’est ce qu’elle a fait. Malgré son manque d’expérience elle a su montrer de quoi elle était capable.

Les deux équipes ont eu chacune la possibilité de marquer ce but tant espéré. Que ce soit Rechain avec des phases arrêtées jouées au second poteau. "En effet, on a eu peur pour notre clean sheet sur leurs corners et coups francs" , note le T1 visité. Du côté Jehaytois, on se démarque via des offensives crupiennes. Nicolas Crupi, rate l’immanquable à quelques minutes du terme. Laissé seul par la défense sur une contre-attaque, il rate le coche. Le gardien adverse sort bien et le numéro 22 des Jaune doit prendre sa chance. Le keeper le tacle et prend le cuir. De quoi apaiser les Rechaintois. Les débats ont été peu animés. Certes, il y a eu quelques occasions de part et d’autre, mais dans l’ensemble de la rencontre, chaque équipe aurait pu ressortir gagnante. C’est donc un match nul plus que logique où les jeunes jehaytois ont été mis à l’honneur et le seront encore afin de prendre du galon.

« Nous perdons deux points car nous méritions de gagner. On a dominé durant les nonante minutes et nous devons faire la différence plus rapidement, raconte le coach déçu. Sans réel numéro 9 on n’aurait pas su faire mieux. Kévin Ernst n’a pas su faire la différence et ça nous a manqué pour un joueur qui a planté plus de 10 buts cette saison » , commente le T1 Lloyd Vanaubel. Déjà certains de descendre en deuxième provinciale, les Rechaintois, ont tout de même montré l’envie nécessaire pour finir ce championnat.