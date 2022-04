Cartes jaunes: Dohogne, Stochkov; Van Roosebeke

Buts: Uhia Torrado (0-1, 6e), Congosto (0-2, 27e), Klauser (1-2, 44e; 2-2, 55e), C.Evertz (3-2, 67e)

RAEREN-EYNATTEN: Longaretti, Koonen (79eDiané), Collubry, Niro, Stochkov, Dohogne (82eNajdawi), Stoffels, Thonus, C.Evertz, Klauser (90eLaschet), Bong (85eMangaya)

JODOIGNE: Bronckart, Van Roosebeke (70ePohl), Puttemans, Sylla, Tihon, Mbolo (70eSakata), Soriano (70eFozin), Beaupain, Uhia Torrado, Magunza, Congosto

Si on s’attendait à une équipe de Raeren-Eynatten désireuse de terminer en beauté devant son public pour son dernier match à domicile en championnat, c’était bien les Brabançons de Jodoigne qui ouvraient la marque après quelques minutes dans cette rencontre d’alignement de D3BACFF. Ces derniers faisaient ensuite le break peu avant la demi-heure de jeu. "Dans cette première partie de match, le système de jeu adverse nous a beaucoup gênés" expliquait le T1 raerenois Jonathan Negrin. "Il a fallu un peu de temps pour ajuster les choses.Malheureusement, nous étions déjà menés."

Dans les cordes jusque là, les Germanophones rentraient enfin dans leur match et réduisaient l’écart juste avant la pause sur une superbe action menée par le trio Evertz-Bong-Klauser. Auteur d’un très bon match, Klauser signait un doublé dix minutes après la reprise avant de décaler Evertz qui inscrivait d’une frappe puissante le but de la victoire peu après l’heure de jeu. "On a redémarré cette seconde période avec beaucoup de cœur et d’envie, ce qui nous a permis de renverser la vapeur au mental " souriait Negrin qui voyait donc là ses joueurs lui offrir une bien belle remontée pour ce qui sera peut-être bien le dernier match de son histoire à domicile avec le club germanophone (ce pourrait ne pas être le cas si Raeren-Eynatten reçoit pour un match du tour final).