Stavelot 0 – Rocherath 0

"Pour moi, c’était un laid match de P2C. Mais il y a deux mois, nous l’aurions perdu alors qu’ici, on prend un point précieux. On sent que les organismes commencent à fatiguer" , note le mentor stavelotain Julien Godard.

"Je suis d’accord, ce n’était pas un bon match" , enchaîne le technicien de Rocherath Stefan Bongard. "Pour le moment, on éprouve des difficultés à jouer vers l’avant et on ne trouve plus de solutions au milieu."

Samedi

Hautes Fagnes 2 – Emmels 0

Buts: Piette (1-0, 7e; 2-0, 78e)

"La victoire est belle et surtout importante" , se félicite le coach fagnard Tommy Chiragarhula. "Mais il ne faut pas être euphorique car on a encore besoin de points. C’était un match assez fermé avec beaucoup de duels."

"Dans une rencontre fermée, ce sont quatre ou cinq petites choses qui ont fait la différence. Parmi celles-ci, il y a le penalty loupé (55e), une balle sur latte et la grosse erreur de mon gardien" , avance le T1 d’Emmels Éric Richter.

Herve 1 – FC Eupen 1

Buts: Closset sur pen (1-0, 47e), Benlahbib (1-1, 60e)

"Après notre défaite dans le derby, c’était bien de prendre quelque chose contre le leader eupenois. Nous restons par la même occasion en tête de la troisième tranche" , précise le mentor hervien Ben Joly. "Sans nécessairement être très dangereux, nous avons bien géré la première période. Arrive ensuite le penalty qui est pour moi très léger. On a su égaliser sur une belle phase de jeu puis on s’est créé deux bonnes occasions pour l’emporter" , analyse son homologue Patrick Kriescher.

Honsfeld 1 – Waimes 1

Buts: Pa. Jost (1-0, 26e), Tixhon (1-1, 89e)

"En première période, il y avait trop de duels perdus et beaucoup de déchet dans notre jeu. Parfois, c’est la qualité d’une équipe de faire la différence sur quelques actions" , avance le mentor d’Honsfeld Pascal Jost. "Le but de Pascal Jost est digne de la Bundesliga, notre égalisation aussi. Le nul est logique" , glisse le T1 waimerais Vincent Lejeune.

Walhorn 0 – Franchimont 2

Buts: Bielen (0-1, 22e), Theysgens (0-2, 39e)

"Notre victoire est flattée, on peut même dire qu’on a été cynique" , déclare le technicien des 600 Olivier Laffineur. "Walhorn n’a pas grand-chose à se reprocher, ça ne tourne tout simplement pas pour eux."

"Quand tu ne marques pas les buts, tu les encaisses. Pourtant, on avait ce match en main et les occasions pour ouvrir la marque. Malheureusement, c’est chaque fois la même chose" , peste son homologue Sacha Kauth.

Dimanche

Battice 0 – La Calamine B 3

Buts: Aksu (0-1, 40e), Kudura sur pen (0-2, 47e), Aksu (0-3, 65e)

"On a rencontré une très belle équipe. Avec ses individualités et son envie de gagner, elle vaut très largement le milieu de classement et va facilement s’en sortir" , estime le coach batticien Steve Doll.

"C’est sûr que les individualités ont fait la différence, mais il faut aussi avoir un groupe qui fait le job derrière. C’était le match clé pour rester en confiance et préparer les trois derniers" , se félicite le T1 calaminois Michel Damoiseau.

Lundi

Heusy 0 – Herve 1

But: Morrier (0-1, 82e)

Cartes rouges à Heusy: Ahrika (77e, 2j), Diallo (90e, 2j)

"Nous avons livré un très bon match. Mais quand tu oublies de cadrer tes nombreuses occasions, tu es puni en contre en fin de partie. C’est le remake des dernières semaines" , analyse le T1 Heusytois Jessy Dionisio. "Avant la pause, ça pouvait tomber d’un côté comme de l’autre. Après, nous avons changé de système et nous sommes montrés plus conquérants. La premièreexclusion a également joué son rôle" , reconnaît son vis-à-vis Ben Joly.

Stavelot 3 – Sart 2

Buts: Giet (1-0, 17e), Troch (2-0, 44e), Balhan (2-1, 48e), Cuypers (2-2, 61e), Bastin (3-2, 75e)

"C’est une très belle victoire mais le maintien n’est pas encore assuré. Nous avons livré une excellente première période où on peut faire 3-0. Par contre, nous avons très mal recommencé la seconde en n’étant plus concentrés" , commente le technicien stavelotain Julien Godard.

"On est passé à côté de notre match, mais on a la chance qu’Eupen ne fait que match nul à Amblève. On reste donc en course pour le titre" , se console l’entraîneur sartois Fortune Modafferi.

Amblève 1 – FC Eupen 1

Buts: Johanns (1-0, 12e), Krafft (1-1, 63e)

"Je suis très content de mes troupes car on n’a pas à rougir de ce match contre le leader. J’ai juste une petite frustration sur la décision de M. Didrelli – il a pourtant été très bon – qui a oublié d’exclure Vanaschen à la 30e. Ça aurait pu tout changer" , regrette le T1 amelois Robin Demarteau.

"Après le but d’Amblève sur sa première occasion, on a bien réagi et on a poussé. Mais à la fin, on peut être content avec le nul car mon gardien sort un super arrêt à la 90e" , dixit le mentor eupenois Patrick Kriescher.

Hautes Fagnes 1 – Rocherath 1

Buts: Kupper (0-1, 29e), Mollers (1-1, 78e)

"À la fin, on peut dire que le nul est logique. Mais on a eu l’occasion de faire 0-2 et ça aurait alors été plus difficile pour les Hautes Fagnes de revenir au score" , avance le tacticien de Rocherath Stefan Bongard.

Du côté fagnard, le médian Sébastien Hurdebise était du même avis: "Le nul est en effet logique, chaque équipe ayant eu ses occasions."

Recht 1 – Emmels 3

Buts: Lejeune (1-0, 23e), C. Ponsard sur pen (1-1, 37e), Diané (1-2, 55e; 1-3, 78e)

"Après 30 minutes, ça doit être 3-0" , peste le mentor rechtois Jérôme Stark. "Le 1-1 les remet dans le match. Puis, après la pause, Emmels en voulait plus que nous et gagne ainsi le derby."

"Tout le groupe a livré un match complet" , se félicite le coach d’Emmels Éric Richter. "On a retrouvé une stabilité défensive et j’ai vu du grand cœur dans ce derby. Je crois que l’équipe a compris ce qu’il faut."

En bref

Digregorio sort sur blessure

Alexandre Digregorio, le joueur-entraîneur de la P1, était une nouvelle fois aligné au sein de l’entrejeu calaminois. Sur un tacle adverse, son pied s’est bloqué et son genou a tourné. Il a quitté le terrain après seulement une demi-heure de jeu.

"Plus de 80 ans"

Au terme du nul arraché à Honsfeld, le T1 Waimerais Vincent Lejeune lançait: "Je veux mettre en avant la prestation de deux anciens: Pascal Jost à Honsfeld et Stéphane Grazai chez nous. À eux deux, ils ont plus de 80 ans mais ils font preuve d’une mentalité exemplaire et ont livré une prestation trois étoiles. Ils sont de notre génération, celle qui ne calcule pas, qui donne tout et qui ne lâche rien!"