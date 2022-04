Warsage 2 – Trooz 1

Buts: Pirard (0-1, 28e), Durtka csc (1-1, 70e), Scherpereel (2-1, 76e).

"Bien que malmené à la pause, j’ai dit à mes gars que le score pouvait être inversé. Lorsque l’on égalise, on comprend toute de suite que l’on va émerger" , raconte l’entraîneur warsagien Michel Remacle.

Vaux Chaudfontaine 2 – Olne 2

Buts: El Boussetaoui (1-0, 47e), Delvenne sur pen (2-0, 67e), Legast (2-1, 90e), Lesecque (2-2, 90+2).

"Ce n’est pas Olne qui prend un point, mais Vaux qui en perd deux. On est tombé sur une équipe organisée et généreuse dans les efforts. On s’en sort bien" , souligne le T1 olnois Boris Lambert.

Lundi

Vaux chaudfontaine 1 – RCS Verviers 0

Buts: Gonze (1-0, 87e).

Carte rouge à Vaux Chaudfontaine: Bonanno (78e directe).

Carte rouge au RCS Verviers: Bourhaba (86e, directe).

"On est dans une spirale négative et on doit bricoler chaque semaine pour trouver douze joueurs valides pour jouer les matchs" , soupire le directeur sportif des Béliers José Deliège.

Houtain Milanello 0 – Espoir Minerois 1

Buts: Heudt (0-1, 87e).

"Ce n’est pas une victoire facile. Nous avons eu la possession et les occasions, mais il faut reconnaître que nous avons failli à la finition" , avoue le technicien minerois Gino Piol.

Aubel B 2 – Olne 0

Buts: Tricha (1-0, 47e), Goffart (2-0, 88e).

"On marque à deux moments charnières dans cette rencontre. J’ai retrouvé mon bloc aubelois avec une bonne mentalité aujourd’hui" , se réjouissait le joueur-entraîneur aubelois David Malta. Dans le camp Olnois, les débauches d’effort fournies samedi ont peut-être un peu pesé dans la rencontre. "Ce sera la seule excuse que pourraient avoir mes joueurs. C’est d’avoir le match de samedi dans les jambes" , peste le chef de meute olnois Boris Lambert.

FC 3 Frontières 4 – Oupeye 1 (Arrêté)

Buts: De Nicolo (0-1, 10e), Belle (1-1, 58e), Rampen (2-1, 63), Sangiovanni (3-1, 80e), Schyns (4-1, 89e).

Cartes rouges à FC3F: Cornet (90e directe), Franck (90e, 2 c. j.).

Carte rouge à Oupeye: Thiry (90e, directe).

« Après une difficile première période, j’ai fait des changements qui ont été payants en seconde période » , relate le tacticien frontalier Fabrice Burdziak dans une rencontre arrêtée avant la fin. « Il restait un penalty pour Oupeye à tirer et un joueur d’Oupeye s’en est pris à Sean Cornet qui voulait calmer l’histoire. C’est en suite suivi une petite invasion des supporters d’Oupeye. Le rapport de l’arbitre suivra. »