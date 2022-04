Carte rouge: Piette (90e, 2j)

Cartes jaunes: Sow, Thelen

Buts: Rauw csc (0-1, 6e), Raskin (0-2, 17e), Dardenne (1-2, 44e), Sow (2-2, 73e)

WEYWERTZ: Vilz, Thomas (82eReuter), Evens, Rauw, Gross, Mar. Heinen (46eSow), Bungart, Boemer (76eJacobs), Dardenne, Wehr, Max. Heinen

STER-FRANCORCHAMPS: Crespi, Restiglian, Chandelle, Simon (67eBoreio), Thelen, Raskin, Gilis, Cornet, Michel (76eKaratas), Man Melsen, Vicqueray (36ePiette)

La rencontre débute de la plus mauvaise des façons pour Weywertz. Sur une passe en retrait de Rauw (6e), le portier Vilz loupe complètement son contrôle et laisse filer la balle dans ses filets (0-1). Dix minutes plus tard, Raskin, oublié à l’entrée du rectangle, place hors de portée de Vilz (0-2). Ce dernier est plus heureux sur une tentative de Van Melsen (23e), puis sur une autre de Gilis (42e). Ce bel arrêt marque le tournant de la rencontre puisque, dans la foulée, Dardenne profite d’une approximation défensive pour réduire la marque (1-2).

"En début de match, nous étions embêtés par le dispositif adverse et son animation de jeu" , explique le mentor des Germanophones Benjamin De Vuyst. "Le premier but résulte de trois erreurs individuelles successives. Ça fait beaucoup. Sur le second, on est trop loin de l’homme et on le laisse frapper. Heureusement, après la 30e, on a montré un tout autre visage et on a été plus présent. À ce stade du championnat, c’est la mentalité et l’envie qui font la différence. Quant à l’erreur de Matteo (Vilz), il a su mentalement se relever et a ensuite sorti les ballons pour nous laisser dans le match."

À l’heure de jeu, Piette prend toute la défense de vitesse et se présente seul devant Vilz. Bien inspiré, celui-ci gagne son son duel. À partir de ce moment, on sent les Sterlains baisser en intensité, les efforts de la rencontre du samedi à Aubel (0-0) commençant à se faire ressentir. Weywertz en profite pour mettre le nez à la fenêtre et égaliser sur une belle volée de Sow (2-2). Si Evens (77e), Maxime Heinen (78eet 82e) et Piette (79e) ont encore le but de la victoire au bout du pied, le score ne change plus et les équipes se quittent sur partage somme toute logique.

"C’est tout simplement du gaspillage" , lâche pour sa part le T1 de Ster Vincent Heins. "En première, ils n’ont pas existé. De notre côté, on a le 3ebut au bout du pied. Malheureusement, on leur donne le 1-2 et ça les relance. Par la suite, on aura encore les occasions pour tuer le match, même si on a senti qu’on baissait physiquement et qu’on manquait de fraîcheur. À notre niveau, ce n’est pas normal de devoir jouer deux matches en 48 heures. L’adversaire en a alors profité pour nous mettre la pression. Maintenant, c’est nous qui perdons les points, nous avions tout en main pour l’emporter."