Cartes jaunes: Le Bohec, Simon, Denis, Nijhof; Marion, Barrie

Buts: Gollac (1-0, 4e), Seck (1-1, 15e), Camara (1-2, 84e)

MALMUNDARIA: Hagemann, Samray, Cassoth, Jacob, Simon, Hungs, Denis, Le Bohec (78eKivrak), Krings (29eDethier, 78eMasset), Nijhof, Gollac.

SPRIMONT B: Peharpre, Rasquin, Marion, Fall, Daenen, Bah, Camara, Cugnon (74e Nelissen), D. Keysers (89e Barrie).

Compte tenu des autres résultats de la journée déjà connus au coup d’envoi, Malmedy pouvait réussir un excellent coup face à Sprimont B. À condition de l’emporter.

Conquérants, les Malmédiens menaient rapidement à la marque suite à un but de Gollac, bien servi par Nijhof. Mais en face, le poison se nommait Demba Seck. Un ton au-dessus, le renfort venu de la D3 sprimontoise égalisait dès la 15e. Un but qui avait le don de refroidir les Dragons. Fall trouvait la barre (17e), Seck reprenait un coup-franc de David Keysers sur le poteau: à la pause, Sprimont B menait. Mais seulement aux points.

La deuxième période était franchement moins emballante. Germain Hagemann devait sortir un coup-franc direct de Seck, Gollac répondait par une tête facilement captée par Florian Péharpré. On se dirigeait vers un match nul jusqu’à ce missile de Camara, qui tirait le meilleur rendement d’un ballon "traînant" dans le rectangle malmédien. Tout Sprimont B pouvait donc exulter. Grâce aux 6 points obtenus ce week-end, les hommes de Patrick Fabere n’occupent plus un siège éjectable. "Savoir que Malmedy n’avait jamais été battu sur son terrain A nous a motivé, souriait le coach visiteur. Je suis très fier de mon groupe car physiquement, on était dans le dur après le match de samedi. Seck? C’est la première fois qu’il venait nous aider. On voulait un apport offensif après le match de samedi, lors duquel on a perdu des joueurs. On reste sur un 9 sur 9 et plus largement un 12 sur 15. Au niveau du mental et de la détermination, on répond présent. Mais il n’y a encore rien de fait pour le maintien. On a un calendrier difficile: La Calamine, Geer et enfin Elsaute."

«Il n’y a que l’arbitre qui voit un corner»

Dans le camp malmédien, les têtes étaient basses. C’est qu’on y tenait, à ce brevet d’invincibilité. Et puis, le corner qui amène le deuxième but sprimontois était largement contesté. "Il n’y a que l’arbitre qui voit un corner, râlait Selatine Deniz. Il y a des jours comme ça. On perd rapidement Krings, Samray a aussi dû jouer blessé (à la tête et au poignet). On a bien commencé puis on s’est renfermé quand ils ont égalisé. En deuxième mi-temps, on a été meilleurs sans se créer de grosses occasions. Il nous reste 3 matches pour aller chercher ces 45 points. Et puis il y a ce quart de finale de Coupe à Aubel…"