Malgré un effectif restreint suite aux absences de Gerarts et Perin (vacances) qui s’ajoutaient aux blessures d’Albert et de Gauthier Liégeois, Aubel s’en sort lors d’un déplacement piège chez un adversaire qui lutte pour sa survie dans la division.

"Les conditions étaient difficiles" , témoigne le coach Claude Ernotte qui pouvait néanmoins compter sur l’apport de Grégoire. (P2). "Car Courcelles évolue sur un très petit terrain auquel il a fallu s’habituer comme aux anneaux très vétustes…"

Les Aubelois ont d’ailleurs mis du temps à trouver leurs marques, ils concédaient sept unités à leurs adversaires au repos. "Et on avait déjà encaissé 44 points" , précise le T1 visiteur. "La défense devait pourtant plus que jamais être la priorité puisque nous étions amputés de deux armes offensives."

Qualification en cas de victoire à Sainte-Walburge

Le troisième acte ne permettait pas vraiment d’inverser la tendance, il fallait attendre les dix dernières minutes pour voir les Aubelois se rebeller. "On n’encaisse plus que 3 points dans le dernier acte" , apprécie Claude Ernotte. "Et offensivement, on a pu compter sur Guillaume Liégeois qui sort une grosse prestation."

Natoye battu deux fois durant la semaine écoulée, Aubel voit sa quatrième place renforcée. Une victoire ce mercredi (21 heures) en match d’alignement à Sainte-Walburge qualifierait mathématiquement les Aubelois pour les play-off de R2.