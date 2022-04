Cartes jaunes: Franchimont, Crisigiovanni, Camara, Schroeder, Mazouze, Tudisco.

But: Henke (1-0, 64e).

MELEN: Piron, Lambrechts, Leroy, Franchimont, Memeti, Henke (90eGonera), Lonneux (51eBémelmans), Crisigiovanni, Scheffer, Dumoulin, Haydan (45ePalleschi).

UCE LIÈGE: Santamaria, Grava, Rentmeister, Dabeye, Olivier, Schroeder (92ePetit), Namotte (92eKatzenburg), Crits (73eTudisco), Camara, Mazouze (82eMascolo), Ngieme.

Même si Melen et l’UCE Liège sont sauvés, une place au tour final reste jouable. La première occasion arrive à la 19e quand Mehdi Mazouze, alors bien esseulé dans le rectangle adverse, allume le portier local qui évite le 0-1. Le chrono tourne et on ne voit pas bien quelle équipe pourrait débloquer le marquoir tant les occasions sont rares.

«Les matches qui restent seront des finales»

La seconde mi-temps commence avec plus d’entrain de part et d’autre, on sent un changement de détermination de la part des vingt-deux acteurs. À la 52e, Terry Namotte, bien servi dans la surface de réparation mélinoise, loupe son face-à-face avec le keeper des Mauve et Blanc. Melen riposte 10 minutes plus tard par l’entremise de Furkan Memeti dont l’envoi est bien détourné par le dernier rempart de l’UCE Liège. Le danger se précise et à la 64e minute, François Henke décoche un missile des 20 mètres qui prend le chemin des filets, c’est 1-0. Une frappe déviée qui ne laisse aucune chance au gardien liégeois Joseph Santamaria. L’UCE Liège tente bien de réagir et se montre plus pressant dans les 16 mètres adverses mais le dernier geste fait défaut.

Le duel se termine sur ce score de 1-0 qui arrange les affaires du coach de Melen, Pascal Collin. "Cette victoire fait du bien et est très importante pour la suite. J’ai dit à mes joueurs que si nous voulions avoir une chance de participer au tour final, il faudrait prendre chaque match comme des finales. Concernant la rencontre, peu de chose à dire si ce n’est qu’on a attendu et bien résisté en première pour ensuite faire le pressing plus haut en deuxième. Tactique payante même si le match n’était pas de grande facture."