Arbitre: M. Vandevenne.

Buts: Lallemand (0-1, 73e), Mouchamps (0-2, 79e), Perbet (0-3, 83e).

TIRLEMONT: Bouzian, Matterne (68e Vos), Jochmans, Meeus, Chantrain, Swerten, Kempeneers (89e Tashima), Singh, Claes, Osei Berkoe (76e Vanweerts), Mputu (76e Laureys).

RFC LIÈGE: Debaty, D’Ostilio, Bustin, Lambot, Van den Ackerveken, Rodes, Reuten, Mouhli (56e Bruggeman), Prudhomme (65e Mouchamps), Lallemand, Perbet (84e Köse).

Le RFC Liège a rempli sa mission à Tirlemont. Un succès collectif dans tous les sens du terme, au point que l’apport du banc fut aussi déterminant pour faire sauter un verrou brabançon cadenassé pendant plus d’une heure, parfois avec la complicité offensive des Liégeois.

Réduit à un rôle de joker de luxe pour la première fois cette saison, Damien Mouchamps incarnait à merveille le fighting spirit des Sang et Marine. Pas heureux, on s’en doute, du sort que lui avait réservé Gaëtan Englebert, le Spadois, avec un assist et en but en l’espace de vingt-cinq minutes, fut un véritable changement gagnant, à l’instar de Bruggeman sur l’autre flanc. "Ma première action m’a mis en confiance , avoue l’ailier du RFCL. Je suis monté sur le terrain avec un peu plus de hargne que d’habitude. C’était un choix du coach, mais j’avais l’envie de prouver qui ma place était sur le terrain."

Le pavé dans la mare lancé par la Fédération aurait pu décontenancer les Sang et Marine, à tout le moins nuire à leur concentration. Le paradoxe veut que le RFC Liège occupe aujourd’hui la tête du classement! Un privilège que le matricule 4 n’avait plus savouré depuis la mi-novembre. Certes, il est probable que le retrait de trois points tombera sur le tapis vert. Le RFCL est-il leader… pour mieux reculer? "On essaie de ne pas trop penser à cette histoire , dit Damien Mouchamps.