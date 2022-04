BC VERVIERS B: Casamento 3, Reynders 4, Akinbodu 25, Pirard 26, Domken 7, Hoho 5, Mahiat 12, Lerho 4, Gusbin A. 4.

"Je suis très fier de mon équipe, les gars connaissaient l’enjeu et ont fait le job" , apprécie Fred Carton, le coach verviétois. "La balle circulait très vite, chacun jouait pour son équipier. Notre défense était intransigeante."

Fred Carton doit à présent faire un pas de côté (opération) mais compte bien être rétabli pour le test-match face au second de l’autre série. Et pourquoi pas fêter une montée en P1…

Theux BC 67 – RBC Stavelot 76

THEUX BC: Lentz 1, Baikry 2, Valenduc 12, Rondoz 7, Caro 21, Caubergh 19, Toussaint 5.

Avec un effectif composé de quatre joueurs de P2 complété par quatre U18, Theux n’a rien pu revendiquer face à Stavelot. "Beaucoup d’approximations et un gros manque d’adresse en première mi-temps" , pointe le coach Sébastien Hella. "On a mis Stavelot en confiance, l’adversaire a rentré dix tirs à trois points."

Hannut BC B 60 – RBC Aubel B 63

RBC AUBEL B: Luparello A. 0, Luparello J. 7, Perin 17, Grégoire 0, Wagemans 3, Blaise 12, Orban 13, Goemans 2, Leduc 9.

"On a été en difficulté tout le match à cause d’un manque de réussite et d’un nombre trop important de pertes de balles" , analyse le coach Gauthier Liégeois. Encore menés de douze points à sept minutes du terme, une défense individuelle a permis aux Aubelois de revenir dans le coup – grâce à Perin offensivement – alors que Orban offrait le panier de la victoire aux siens. De quoi continuer à espérer dans la lutte pour le maintien.