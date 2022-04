Et au coup de sifflet final, c’est tout un club qui a laissé exploser sa joie sur le terrain welkenraedtois. "C’est juste incroyable, un sentiment indescriptible!" lâche Cédric Flon, l’entraîneur verviétois au terme d’une victoire qui s’est dessinée en seconde période. "Dès l’entame du championnat, nous avons été pointés comme favoris, et la pression n’a pas toujours été évidente à gérer. Mes joueurs ont fait preuve d’une régularité et d’une mentalité exemplaire tout au long de la saison. Je suis tellement heureux pour eux, ainsi que pour notre comité et notre président Jean-Pierre Heinen, qui se donne à 2000% pour la SRU au quotidien."

«Je le dédie à Gilbert Larbuisson»

Logiquement très ému, le coach du Skill avait également une pensée toute particulière au terme de la rencontre: "Ce titre, je le dédie à notre vice-président Gilbert Larbuisson qui nous a quittés en ce début d’année. Avant son décès, je lui avais promis qu’on ferait tout pour remporter ce titre, et on l’a fait, il doit être tellement fier de nous, de là-haut!"

Après les difficultés liées au Covid-19, il s’agissait de la première saison complète à la tête de la SRU Verviers pour l’entraîneur Cédric Flon, qui n’aura donc pas attendu très longtemps avant de décrocher un titre. "Je n’en reviens pas! Tout le mérite revient à mes joueurs à qui j’en ai demandé beaucoup tout au long de la saison, ils ont fait beaucoup de sacrifices pour en arriver-là. À présent, on va pouvoir relâcher la pression, et c’est une fête incroyable qui s’annonce avec les nombreux supporters qui se sont déplacés ici, à Welkenraedt. Après cela, nous prendrons la direction du stade Lejoly pour continuer la fête dans notre buvette jusqu’aux petites heures du matin."

Grâce à ce titre, les Bleus évolueront donc en 3e provinciale dès la saison prochaine. « À l’une ou l’autre exception près, nous allons garder le groupe actuel, et de nouveaux renforts seront annoncés dans les jours prochains » , conclut Cédric Flon.

LE SACRE, EN BREF:

SRU champion Après le coup de sifflet final, les joueurs et le staff enfilaient un t-shirt noté « SRU champion P4G », la fête avait donc été (logiquement) préparée côté verviétois!

Président heureux Lors du deuxième but inscrit par son équipe, Jean-Pierre Heinen, l’heureux président de la SRU Verviers, a passé la barrière et s’est retrouvé dans la zone mixte, la joie était bien trop forte.

Champagne Avant même la fin du match, les supporters verviétois débouchaient déjà le champagne sur le côté du terrain.

Paquay se blesse… Nicolas Paquay s’est blessé après 8 minutes de jeu seulement. Désireux de vivre le titre avec ses coéquipiers, il n’a pas voulu partir pour l’hôpital avant la fin du match. … Plunus aussi Monté au jeu après la blessure de Nicolas Paquay, Sullivan Plunus s’est également blessé avant la 18e. Touché au tendon d’Achille, il a été évacué sur civière avant de partir en ambulance.