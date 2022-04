Cartes jaunes: Hossay; Licour, Heyckmans, B. Renson.

Buts: Babitz (1-0 csc, 45e+1), Bultot (2-0, 53e), Licour (2-1, 54e), Bultot (3-1, 61e), Denruyter (3-2, 86e), Bultot (4-2, 87e), Licour (4-3, 4-4, 90e, 90e+3).

LA CALAMINE: Joiris, Yildiz, Gerrekens, Seewald, Volont, Islamovic (57e Legenvre), Aritz, Hossay (81e Krhlanko), Remacle (87e Hubert), Kudura (77e Lufuankenda), Bultot (90e Aksu).

FIZE: Firquet, Babitz (67e Damsin), Mignon, Reuter (72e M. Renson), Wagemans, B. Renson, Eyckmans (62e Denruyter), Gallina, Ledure, Rovny, Licour.

Alex Digregorio avait pressenti que ce ne serait pas une mince affaire pour ses hommes d’être champions en ce lundi de Pâques: "Il faudrait que tous les astres soient alignés" , soulignait-il samedi .

Tout commençait pourtant plutôt bien samedi puisqu’Aubel n’était pas parvenu à gagner contre Ster-Francorchamps (0-0). Les deux conditions restantes étaient que La Calamine vienne à bout de Fize, et Aubel d’Elsaute, ce lundi. Dans les deux cas, la condition n’est pas remplie puisqu’Aubel – Elsaute a accouché d’un nul blanc et que les Germanophones ont été accrochés par des Fizois jusqu’au-boutistes.

Alors que Kelmis prenait le jeu à son compte, ce n’est que dans les arrêts de jeu de la première période que le score bougeait. Remacle envoyait un bon coup-franc dans la mêlée, remisé par Gerrekens et c’est Babitz qui détournait le ballon dans son propre but pour donner l’avance aux locaux (1-0). La seconde mi-temps recommence fort pour les leaders qui doublent la mise à la 53eavec Volont envoyant un caviar sur la tête de Bultot pour faire 2-0.

On pense que les dés sont jetés mais Gerrekens et Joiris se télescopent et le ballon revient dans les pieds de Licour qui s’en va réduire le score dans le but vide à la 54e (2-1). Sept minutes plus tard, l’artificier local Tom Bultot redonne de l’air à ses équipiers en inscrivant son doublé d’un tir bien placé (3-1).

Fin de match palpitante

On se dirige alors vers un succès aisé des Frontaliers mais Denruyter redonne l’espoir aux visiteurs d’un tir croisé imparable à la 86 (3-2). Juste après, c’est l’inévitable Bultot qui va marquer son hat-trick d’une superbe tête à la 87 (4-2). Dans cette fin de match à rebondissements, on verra Licour répondre à Bultot en inscrivant finalement son triplé. D’abord d’un somptueux coup-franc (4-3, 90) et ensuite en crucifiant Joiris sur un centre en retrait (4-4, 90+3).

"Je suis toujours en train de me demander comment nous avons fait pour ne pas gagner ce match. Fize n’a presque pas existé et on leur a offert la possibilité de repartir d’ici avec un point. Il ne faut pas leur enlever leur mérite d’y avoir cru jusqu’au bout mais il va falloir qu’on travaille pour ne pas reproduire ce genre d’erreurs" soulignait Alex Digregorio, le joueur-entraineur des Verts.

Rendez-vous dimanche, à domicile contre Sprimont B, pour (enfin) fêter le titre?