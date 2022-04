Avec un bilan actuel de 15 victoires pour 2 défaites, les Herbagères ne peuvent en effet plus être rejointes au général d’ici la fin de compétition. Le titre mais… bizarrement pas de montée! "Nous avons un projet avec nos jeunes, actuellement en P2, et nous préférons les aguerrir un an en P1 avant de leur proposer une équipe senior en régionale" , explique Pierre Dumoulin, le président herbager.

Sainte-Walburge seul à accepter la promotion

Le plus cocasse sans doute, c’est que c’est Sainte-Walburge, le dernier de la série, qui est le seul à avoir accepté la promotion et qui obtiendra donc le ticket montant. Pour très certainement le refiler à Liège Panthers!

"Le règlement prévoit qu’en première provinciale le club qui termine premier peut ne pas monter s’il trouve un club de P1 non descendant qui accepte la montée en régionale" , explique Benjamin Riga, président du CP Liège. "Et comme la série compte onze équipes, il n’y a pas de descendant cette saison."