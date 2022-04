Face à un adversaire mieux classé, Herve-Battice est revenu à quatre longueurs à l’entame du dernier quart-temps mais a fini par craquer physiquement. « Nous avons commis 21 pertes de balle, soit autant de possibilités de contre-attaques et de paniers faciles accordés à Namur » , pointe le coach Alain Denoël. « Défensivement, il fallait choisir entre la peste et le choléra. En individuelle, nous encaissions trop et commettions beaucoup de fautes car les Namuroises étaient beaucoup plus rapides. Et sur zone, elles nous ont mis quelques shoots mortels dans les corners. »