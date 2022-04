Richelle B 0 – Elsaute B 1

But: Dohogne (0-1, 8e)

Carte rouge à Elsaute B: Bouanani (27e, 2 j.)

Invaincu sur son terrain cette saison jusqu’à ce week-end, Richelle B a finalement chuté contre des Elsautois qui ont rapidement ouvert la marque avant de se voir réduits à 10 après une demi-heure. "Après cela, on a évidemment subi mais en parvenant à garder le zéro" explique le coach étoilé Didier Schmitz. "On a même eu plusieurs opportunités de tuer le match sur des contres mais on ne les a pas bien négociées."

Welkenraedt 2 – Croatia Wandre 1

Buts: Launoy (1-0, 29e), Charlier csc (1-1, 49e), Launoy (2-1, 82e)

Carte rouge au Croatia Wandre: Marloye (66e, 2 j.)

En l’emportant samedi contre le Croatia, Welkenraedt a probablement écarté de la course au tour final son adversaire du jour. "On est vraiment au-dessus pendant toute la première période mais le doute s’installe un peu quand on encaisse" pointe le mentor bleu et noir Greg Degotte. "C’était plus chaotique par la suite mais on est quand même parvenus à mettre l’énergie qu’il fallait pour arracher la victoire."

Lundi

Welkenraedt 2 – EJ Fléron 2

Buts: Giunta (0-1, 10e), Corman (1-1, 12e), Ledent (1-2, 58e), Sabitov (2-2, 66e)

Carte rouge à Welkenraedt: Huegaerts (84e, 2 j.)

48 heures après s’être offert le Croatia Wandre, Welkenraedt a failli récidiver face à l’EJFléron, une formation toujours à la lutte pour le sacre final. "On rate vraiment le coche en première période" déplore Greg Degotte. "C’est dommage car au vu des différents résultats, nous pouvions presque revenir dans la course pour le titre."

Roclenge-Wonck 1 – Elsaute B 4

Buts: Mejdoubi (0-1, 29e), Geurts (1-1, 34e), Dirix (1-2 sur pen., 66e; 1-3, 68e), Stich (1-4, 80e)

"Sur un terrain très difficile, on a su être patients et efficaces" indique Didier Schmitz, le T1 elsautois qui apprenait à sa grande surprise après la rencontre que son équipe avait remporté la seconde tranche. "Il fallait que Fléron ne gagne pas et que la JSLiège soit battue. Dans le même temps, nous devions en plus combler un retard au goal-average. Il faut croire que les planètes étaient alignées en notre faveur." Leur place pour le tour final officiellement validée, il reste à présent aux Étoilés trois matchs sur papier abordables pour tenter d’aller chercher encore mieux…

Baelen 2 – Herstal B 1

Buts: Bouhy (1-0, 50e; 2-0, 85e), Sixset (2-1, 89e)

Dans le bas de tableau, Baelen entretient l’espoir d’éviter les barrages avec ce succès face à Herstal B. « C’est amplement mérité » se réjouit le technicien baelenois Christophe Sangiovanni. « Le score aurait même pu être plus lourd. » Warsage B victorieux lui aussi, il faudra encore au moins une victoire à Baelen lors des deux prochains matchs pour espérer rattraper les Verts lors de l’ultime journée.