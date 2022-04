Anthony Passalacqua (SRU Verviers): «Je vis un rêve éveillé»

Auteur du deuxième but de son équipe, le capitaine du Skill attendait ce moment depuis le début de la saison, comme ses coéquipiers et tout le staff verviétois d’ailleurs: "On ne le criait pas sous toutes les fenêtres, mais ce titre était l’unique objectif depuis le début de la saison. C’était un pari fou lancé par notre président Jean-Pierre Heinen et son fils Nicolas. Ce jour est absolument incroyable pour ce club qui s’est vu renaître il y a quatre ans seulement."

Lors de ce match décisif à Welkenraedt B, Anthony Passalacqua et ses coéquipiers étaient suivis par de nombreux supporters, et non des moindres. "Lors de notre victoire face à l’Union Limbourg samedi, ils étaient déjà plus de 200 au Lejoly. Ce lundi, ils étaient sans doute tout aussi nombreux, et de plus, avec la présence de ma femme, de mes deux enfants et de mon papa, j’ai l’impression de vivre un rêve éveillé" , conclut-il.