MALMUNDARIA: Hagemann, Errens, R. Jacob, Samray, Gollac, Nijhof, Le Bohec, Denis, Cassoth, Krings, Hungs, Kivrak, Simon, Dethier, Masset, Oury, Schreurs.

Absents: Q. Jacob (opération), Mathonet (cheville), Courtois (pas repris).

Embarqué dans son opération maintien, Sprimont B montre une sacrée force de caractère ces dernières semaines. Victorieux dimanche dernier face à Beaufays, les hommes de Patrick Fabère auront rencontré Pontisse samedi avant de se rendre au Stade Lechat lundi soir. Avec 3 points de plus au compteur? Peu importe pour Selatine Deniz et ses hommes. Tenus en échec au match aller (1-1), les Dragons sont bien décidés à rester invaincus sur leur terrain A jusqu’au terme de la saison.

La rencontre se déroulera à un horaire inhabituel. "Nous devions jouer à 17h, à la suite de notre tournoi de jeunes , explique le coach malmédien. Mais Sprimont a demandé pour jouer à 18h, ce que nous avons accepté."

Lundi en soirée, donc, on devrait assister à un beau petit match, Sprimont B n’étant pas du genre à bétonner. "Clairement, durant toute la saison, cette équipe a montré qu’elle pouvait accrocher les meilleurs et prendre des points contre tout le monde" , estime le coach malmédien. Avec 41 points depuis leur victoire face à l’UCE, ses hommes sont mathématiquement sauvés. "J’ai réuni les joueurs mardi pour les féliciter pour ce contrat rempli. Mais nous restons sur notre objectif de 45 points. On ne va pas se laisser aller. Si on doit être arbitre de la lutte pour le maintien, on le fera. Si on doit être arbitre de la lutte pour le tour final, on le fera aussi."

Après Sprimont, les Malmédiens iront en effet à Aubel puis à Rechain, avant de recevoir Fize lors de la dernière journée. Il faudrait que "tout se mette bien" , mais le tour final reste possible pour les Dragons. "Pour le moment, on n’y pense pas, poursuit "Sela". Après, pourquoi pas? Mais il n’y a aucune pression chez nous par rapport à ça. Le tour final n’a jamais été un objectif. Je ne suis pas le genre d’entraîneur à mettre de la pression inutile sur ses joueurs. Le foot doit rester un plaisir à notre niveau. Les maîtres mots chez nous sont rigueur, discipline et plaisir."

Pour un résultat inattendu? On en saura déjà plus lundi soir…