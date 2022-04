DG Sport lance le SpaAsia à Spa-Francorchamps

DG Sport mettra en exergue des constructeurs japonais, coréens, mais aussi chinois. Qu’on parle d’auto ou de moto, Honda, Hyundai, Kawasaki, KIA, Lexus, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota, Yamaha et consorts sont depuis longtemps synonymes de qualité, fiabilité, sportivité, innovation et avant-gardisme.

"Les vingt ans de succès du SpaItalia, événement réservé aux produits italiens, nous ont motivé de lancer le SpaAsia et de rassembler toutes ces marques venues d’Asie, de démontrer l’engouement, voire la passion qu’elles suscitent, mais aussi présenter différentes facettes de la culture et de la gastronomie asiatique , explique Christian Jupsin au nom de DG Sport. Il n’y a pas d’exclusives, et notre souhait est de voir débouler sur le plus beau circuit du monde motos et voitures anciennes, modernes, populaires, racées, prestigieuses, etc. Bref, tout ce qui magnifie la mobilité et qui nous arrive d’Asie…"

Cette première édition de SpaAsia promet d’être intense à souhait, puisque figurent au programme une thématique principale auto et moto, un espace pour les marques, avec présentations de gammes, réception d’invités, essais sur piste ou sur route, un concours d’élégance dans les règles de l’art, un espace pour les clubs, une grande parade ouverte à tous, des baptêmes de piste, des sessions de roulage, un rallye découverte passant notamment par l’ancienne piste de Francorchamps, désormais centenaire, etc.