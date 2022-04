FC LIÈGE: Debaty, Herman, D’Ostilio, Bustin, Delmarcelle, Vanoirbeck, Lambot, Van den Ackerveken, Nyssen (?), Köse, Rodes, Bruggeman, Cavelier, Prudhomme, Reuten, Besson, Mouchamps, Mouhli, Ronvaux, Lallemand, Perbet.

Absent: Nyssen, évacué en ambulance suite à une commotion, est cependant incertain, même s’il a bien récupéré.

La route des playoffs pour le RFC Liège? Trois finales… et un caillou jeté cette semaine par la Fédération dans le jardin des Sang et Marine! Une contrariété qui amplifie encore l’enjeu d’un déplacement déjà suffisamment piégeux pour les Liégeois au regard de leur bilan à l’extérieur au second tour: quatre défaites en cinq sorties!

Si le RFCL ne peut pas se permettre un nouveau faux pas, il sera attendu de pied ferme par un adversaire conscient que son maintien, pas encore mathématiquement assuré, passe essentiellement par ses performances à domicile. Cette saison, alors que Liège et le Patro doivent encore s’y déplacer, aucune autre équipe du top 6 actuel n’est parvenue à repartir du stade Bergé avec les trois points d’une victoire!

Un match spécial aussi pour Wouter Hias, l’ancien défenseur du RFC Liège. S’il était présent dans les tribunes de Rocourt lors du match aller (0-0), il est aujourd’hui l’entraîneur du club brabançon depuis un bon mois et demi. Le natif de Tirlemont n’avait évidemment pas imaginé un passage aussi éphémère dans la Cité ardente, dicté par une blessure récurrente au tendon d’Achille, le poussant à rompre un contrat qui fut aussi le dernier comme joueur. "La santé va mieux , raconte-t-il, mais jouer n’est plus possible. J’ai fait le nombre quelques fois aux entraînements, le jour d’après c’était terrible!"

L’homme a rebondi en poursuivant ses cours d’entraîneur pour finalement intégrer le staff technique des Sucriers à l’aube de ce championnat. "J’avais en charge les espoirs puis en novembre le club a changé deux fois de coach et je suis devenu T2. À 31 ans, ce qui m’arrive va vite, peut-être trop vite! Les inondations de l’été dernier ont compliqué notre saison. Je vais tout donner pour améliorer la situation: Tirlemont, c’est mon club formateur, ma ville, mon histoire. J’ai un contrat de deux ans et demi, mais tu sais comment va la vie d’un coach…"

Depuis son intronisation, Wouter Hias a mené quatre fois Tirlemont à la victoire, soit autant de succès que ses trois prédécesseurs réunis! Avec un objectif aux antipodes de celui du matricule 4: dompter le RFCL sur un match, pas l’empêcher de monter. "Nous avons moins de qualités individuelles que la plupart de nos adversaires. J’ai changé le positionnement de certains joueurs, notre pressing aussi, mais j’essaie surtout, par ma présence, de donner plus de confiance au groupe. Le titre? J’ai dit en début de saison qu’il se jouerait entre Liège et Dender, mes deux derniers clubs."