WELKENRAEDT B: Duveau, Denis, Houbiers, Dohm, J. Reep, Robert, Niselli, Forthomme, K. Reep, Schmetz, Bolzan, Corda, Dekrom, Petit, Debouny. Le noyau sera défini dimanche, certains joueurs pourraient rejoindre la P3, si besoin.

Absents: Colling, Antoine, Pinckaers (blessés).

SRU VERVIERS: Heinen, Guarisio, Mathieu, Fassotte, L. Aelens, Passalacqua, Erkens, Paquay, Talmas, Demoulin, Marechal, Loffet, Piron, Plunus, J.C. Aelens, Levaux, Therasse, Werisse, Sohet, Petit, Dupret. Le noyau définitif sera défini dimanche.

Absent: Sabella (blessé)

À quatre journées de la fin du championnat, quatre équipes peuvent encore rêver du titre en P4G. Ayant joué un match de moins que ses deux poursuivants, la SRU Verviers compte actuellement quatre points d’avance sur Franchimont B et Bolland. Welkenraedt B, que les Verviétois rencontrent ce lundi, ne pointe qu’à six unités du leader et pourrait également venir jouer les trouble-fête.

Les calculs sont simples pour la SRU Verviers, qui semble être l’équipe la mieux armée pour remporter le sprint final. S’ils s’imposent à domicile face à l’Union Limbourg ce samedi (le match est inversé et se jouera au Lejoly à Stembert), les hommes de Cédric Flon pourraient fêter le titre s’ils l’emportent également à Welkenraedt B lundi.

"Ce sont deux rencontres capitales. En cas de faux pas dans l’un des deux matches ce week-end, le championnat serait complètement relancé" souligne l’entraîneur de la SRU Verviers. "Face à deux équipes du top 5, nous n’aurons droit à aucun cadeau, et je sais qu’Alex Sacré, notre ancien joueur désormais coach de l’Union Limbourg, sera surmotivé à l’idée de remporter le match de ce samedi" ajoute-t-il.

S’ils parviennent à déjouer le piège du coach dolhaintois et donc à s’imposer, les Verviétois auront droit à une première finale dès ce lundi à Welkenraedt B. "Offensivement, cette équipe welkenraedtoise possède de sacrées individualités qu’il va falloir cadenasser" constate le coach du Skill, qui devra tenter de canaliser le stress de ses joueurs à l’aube de ce week-end pascal. "La pression commence à monter chez certains de mes joueurs, la plupart n’ayant jamais eu l’occasion de jouer une course au titre auparavant".

Toujours candidat au titre mais n’ayant plus son sort entre les mains, la victoire sera obligatoire pour Welkenraedt B face aux Verviétois. « On ne peut plus se permettre de perdre un seul point » prévient Cédric Delhougne, l’entraîneur des Bleu et Noir. « En cas de victoire lundi, nous reviendrions à trois points, et vu le calendrier compliqué du leader (NDLR: la SRU Verviers doit encore affronter Hombourg, 6e, et Franchimont B, 2e), les cartes seraient redistribuées ».