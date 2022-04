BC Belleflamme C – BC Verviers B (samedi 19h)

Il reste cinq rencontres à disputer aux Verviétois qui comptent quatre victoires d’avance sur Belleflamme, la seule équipe qui peut encore revenir sur eux et briguer la seconde place. "Si nous gagnons ce samedi, nous sommes assurés de finir deuxièmes" , explique Fred Carton, le coach verviétois. Une position qui assurerait de disputer un test-match face à l’équipe qui finira à la même place dans l’autre série avec, comme enjeu, une possible montée en P1.

Ce sera le dernier match de Fred Carton à la tête de l’équipe puisque ce dernier devra ensuite s’absenter pour une opération au cœur. "L’entraînement de cette semaine a été très bon, il ne devrait pas y avoir d’absence de nos rangs" , précise le boss du BC Verviers B. "J’ai des gars incroyables et je suis certain qu’ils feront le maximum pour terminer ensemble sur une victoire."

Theux BC – RBC Stavelot (dimanche, 17h)

Theux et Stavelot n’ont plus rien à attendre de cette compétition avant de se rencontrer. "Nous ne sommes plus que sept pour finir la saison…" , regrette le Theutois Sébastien Hella. "Parmi eux, Massin et Bousmanne sont blessés et Schimanski certainement absent. Du coup, on sera quatre avec quelques U18…"

Hannut B – RBC Aubel B (dimanche, 14h)

Dans l’autre série de P2, les Aubelois se démènent pour tenter de sauver leur peau à ce niveau. Avec au programme, un match à six points face à Hannut B avec qui ils partagent la dernière place. "Il reste cinq matchs à jouer, on doit tous les prendre pour être vraiment certain d’être sauvés" , détaille Gauthier Liégeois, le coach herbager. "Sinon, trois succès face à nos concurrents directs seraient peut-être suffisants."

Tout reste à faire pour des Aubelois qui n’ont pas chômé cette semaine. "On a fait deux scrimmages contre la R2 d’Aubel et la P2 de Pepinster pour préparer ce rendez-vous important" , explique le coach herbager. "Tous nos plays ont été revus – que ce soit offensivement et défensivement -, il reste à les appliquer et on reviendra avec la victoire."

R1 Dames

Herve-Battice – Namur Capitale (samedi, 19h)

Chez les dames, Herve-Battice sera sur le pont ce week-end. D’abord avec son équipe de R1 qui accueille la solide formation de Namur (15 victoires). "Quand tu élimines Fleurus en Coupe, que tu réalises la perf de s’incliner d’un seul point face au leader Ganshoren ou encore que tu vas chercher les trois points à Liège Panthers, tous les adversaires sont prenables si nous abordons le match avec le bon état d’esprit" , estime Alain Denoël, un coach qui ne fait pas une croix sur une douzième victoire en championnat. D’autant qu’il y aura du monde dans les tribunes lors de la "soirée des supporters" qui verra ensuite la seconde équipe du club s’aligner (21h) face à Spa avec, en cas de succès, l’obtention du titre en P1!