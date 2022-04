Trois-Ponts ne pourra finalement pas être sacré champion ce lundi: voici pourquoi

Le principal rival des hommes de Greg Rondeux est sans doute Saint-Vith qui n’est qu’à 4 unités si les Germanophones récupèrent les 3 points "en suspens" depuis le match arrêté dans les derniers instants face à Faymonville.

Ce match, stoppé après des propos racistes lancés par un "supporter" de Saint-Vith à l’égard d’un joueur de Faymonville, attend toujours un verdict. Le parquet aurait demandé un score de forfait en faveur du Turkania mais on attend toujours la décision prise du côté de Bruxelles (et Saint-Vith pourrait encore faire appel).

"On gagnait 2-1 et ces faits n’ont rien à voir avec les joueurs ou le staff, ce serait n’importe quoi si on perdait ce match 0-5, notait Thierry Polis, le coach de Saint-Vith. De notre côté, on veut gagner le derby à Butgenbach pour remporter la 2e tranche. Pour le titre, il reste un espoir même si ce sera compliqué."

Sur papier, il existait une très peu probable possibilité pour que Trois-Ponts décroche les lauriers dès ce lundi. Mais outre la décision officielle et définitive pour ce match Saint-Vith – Faymonville qui tarde à tomber, l’annonce du forfait de Rechain B à Andrimont ne laisse aucun doute. Si les Tripontains ne sabreront pas le champagne ce lundi, ils pourraient se rapprocher encore un peu plus du titre.

"Cela faisait beaucoup de conditions et nous n’avions fait aucun calcul, rigole Greg Rondeux, le T1 tripontain. On doit jouer les matches et en gagner au moins trois pour décrocher le titre. Le chemin est encore long, rien n’est joué d’avance et notamment le prochain match face à Elsenborn qui doit encore prendre des points pour éviter la place de barragiste."

Si, outre la journée de lundi (férié), plusieurs matches ont été programmés ces vendredi, samedi et dimanche en P3D, Trois-Ponts ne jouera "que" ce lundi 18 avril.Ce sera face à Elsenborn.