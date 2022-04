RECHAIN: Meyer, Delchambre, Roche, Biduaya, Barry, Marlet, Gerits, Ernst, Ben Sellam, Deraoui, Xhonneux, Hofmann, Perazzelli, + 2 à déterminer.

Absents: Magnée (blessé), Kreusch (travail), Binet et Machiroux (vacances).

Même si l’équipe se sait condamnée, Rechain veut absolument soigner sa sortie. Pour le coach rechaintois Lloyd Vanaubel, bâcler la fin de saison serait cruel un manque de respect.

"Nous savons pertinemment bien que nous sommes descendants, le but à l’heure actuelle est de terminer cette compétition la tête haute. Je me réjouis malgré les circonstances d’avoir encore 14 à 16 joueurs aux entraînements, ça témoigne d’un bel état d’esprit du groupe." Il faut dire que l’entraîneur des Rouge et Bleu a su s’adapter à la situation, et moduler les séances pour garder une forme de motivation, malgré le contexte difficile.

"Les entraînements sont faits pour mes joueurs, j’essaie d’y mettre un maximum de petits jeux et d’exercices plaisants pour mes gars."

En ce lundi de Pâques, Rechain (14e, 21 points) se rend chez un autre descendant: Jehay (15e, 11 points). Lloyd Vanaubel veut en profiter pour glaner un succès. "Il est hors de question de faire ce déplacement sans l’envie de remporter les trois points. Malgré cette situation, nous gardons notre esprit compétitif. Personne ne joue pour perdre, me semble-t-il."

Et le mentor rechaintois d’insister, en cette fin de saison, sur les événements qui l’ont amené à prendre le relais comme entraîneur rechaintois: "N’oublions pas que ma prise de fonctions est due au fait qu’Andy Piters a dû faire un pas de côté pour sa santé. Je tiens vraiment à ce que cette fin de saison lui soit dédiée. Voilà pourquoi nous jouerons jusqu’au bout!" Les adversaires sont prévenus.