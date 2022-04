"Certains n’étaient pas disponibles du tout, d’autres ne pouvaient être présents qu’à un seul match, même avec trois gars de la P1, nous n’aurions pas été onze, explique Marc Ansion, le coach rechaintois. Pour aller à Butgenbach, j’ai 150 kilomètres et je n’ai pas envie de reprendre un 14-0 comme dimanche dernier."

Si ces deux forfaits assurent trois points supplémentaires à Butgenbach et Andrimont, en lutte pour le top 5, les conséquences pourraient être plus importantes si Rechain B ne s’alignait pas non plus le dimanche suivant face à Saint-Vith. Trois forfaits d’affilée entraîneraient un forfait général qui redistribuerait les cartes en P3D. Si tout le monde pourrait "oublier" les points obtenus face aux Rouge et Bleu, cela ferait les affaires de Cornesse et Lambermont (battus par Rechain B) ainsi que de Jalhay, Elsenborn, Goé, Spa et Xhoffraix qui avaient été contraints au partage.

Pour l’éthique sportive et pour l’image du club, Rechain B fera le maximum afin d’aligner une équipe le dimanche 24 avril.