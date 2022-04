RAEREN-EYNATTEN: Longaretti, Najdawi, Niro, Thonus, Collubry, Stoffels, Dohogne, Klauser, Koonen, C. Evertz, Stochkov, Mangaya, Bong, Diané, Krauth.

Absents: Akdim, F. Offerman, Lauffs et Pirnay (blessés), Kupper (suspendu).

Ce lundi, Raeren-Eynatten recevra Jodoigne en match d’alignement. Pointons-le d’emblée, l’intérêt purement sportif de la rencontre sera très relatif puisque Jodoigne n’a plus rien à jouer cette saison tandis que les Jaune et Noir sont déjà qualifiés pour le tour final.

"Jodoigne, c’est une très belle équipe qui m’avait beaucoup plu au match aller mais il faudra en effet voir à quel point ses joueurs sauront se motiver malgré le fait qu’ils n’ont plus trop d’objectifs cette saison" confirme le coach raerenois Jonathan Negrin. La donne pourrait d’ailleurs à peu de chose près être similaire pour ses joueurs… sauf que de petits objectifs secondaires sont tout de même à pointer comme le résume très bien le technicien frontalier.

"Forcément, collectivement, il n’y a plus trop d’enjeu mais on va essayer de se motiver en attendant le tour final. Il y a cette troisième place qu’on peut encore aller chercher. Il y a également la possibilité de terminer meilleure attaque de la série (ils ont actuellement six buts de retard sur Dison), ce qui serait quand même très sympa aussi. Et pour ma part, évidemment, j’aimerais une victoire pour ce qui sera mon dernier match à domicile en championnat (NDLR: pour rappel, le coach ne prolongera pas et Éric Vandebon le remplacera la saison prochaine). Et peut-être même le dernier tout court puisqu’on ne sait pas si on recevra au tour final."

Ce sera aussi une potentielle dernière pour Nicolas Collubry, véritable légende du club, qui arrêtera sa carrière à l’issue de la saison mais également pour plusieurs joueurs qui quitteront le club cet été. En somme, la fin d’un cycle que les Raerenois auront très certainement à cœur de conclure sur une bonne note devant leur public avant d’en attaquer l’ultime partie: le tour final pour tenter d’accéder à la D2 en mai prochain.