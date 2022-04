LA CALAMINE: Hossay, Gerrekens, Legenvre, Krhlanko, Islamovic, Seewald, Joiris, Digregorio, Yildiz, Bultot, Remacle, Lufuankenda, Volont, Aritz, Kudura.

Absents: Aksu, Hagelstein, Kamalandua, S. Lallemand (P2), Hubert (incertain).

La fin du championnat de P1 approche et le sprint final est lancé. La course aux lauriers pourrait se terminer dès ce lundi, avec un éventuel titre de La Calamine, si plusieurs paramètres basculent en faveur des Germanophones. Pour faire court: Aubel doit perdre des plumes samedi contre Ster et empêcher Elsaute de gagner lundi, pendant que La Calamine jouera (et devra battre) Fize . Bref, beaucoup trop de conditions favorables à remplir si l’on en croit les dires du coach calaminois, Alex Digregorio.

"Dans un premier temps, nous allons notre maximum pour remporter les trois points contre Fize. Évidemment que nous allons tenir à l’œil le résultat de la confrontation entre Aubel et Ster ce samedi, mais il faudrait vraiment que tous les astres soient alignés pour que l’on fête le titre ce lundi. Honnêtement, je ne prépare que mon match et rien d’autre" glisse-t-il.

En cas de victoire ou de match nul, La Calamine exclurait les Fizois de la course au titre puisqu’ils totalisent dix points d’avance sur leurs opposants du lundi de Pâques et qu’il restera trois matchs à jouer ensuite. Mais Fize demeure un adversaire redoutable et la victoire des Frontaliers au match aller est à reconsidérer.

Fize a battu Aubel et Ster

"Fize avait mal débuté sa campagne, à l’inverse de notre bon départ. Cette équipe termine la saison en boulet de canon et vient de se défaire respectivement d’Aubel et Ster, deux choses que nous ne sommes pas parvenus à faire. Sur la dernière semaine écoulée, nos deux équipes viennent de signer trois victoires consécutives. C’est très révélateur de leur état de forme et ils se déplaceront chez nous pour poursuivre leur bonne dynamique et ainsi tenter de s’assurer une bonne place pour remporter un ticket donnant accès au tour final" analyse le joueur-entraineur calaminois.

Quoi qu’il en soit, on devrait assister à un bon match entre deux belles formations ce lundi après-midi au stade Prince Philippe. Et il y a fort à parier qu’il y aura tout de même quelques bouteilles de champagne au frais, du moins si Aubel ne gagne pas samedi.