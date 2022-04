Fusion Waimes - Faymonville: ce que l'on sait et ce qu'il reste à régler

«Nous sommes fatigués»

"Chez nous, nos partisans étaient d’accord. La plupart des gens ont compris que nous n’avions pas trop le choix. Depuis 2012, certaines personnes disaient qu’elles allaient entrer au comité, pour aider, mais nous n’en avons vu qu’une ou deux, rapidement reparties qui plus est. Nous sommes fatigués. Se mettre ensemble devrait redonner un coup de boost et permettre aux comitards de mieux se répartir les tâches, à 18 ou 20 plutôt qu’à 7" , explique Franck Gabriel, du comité de Faymonville. Lequel assure que la raison principale du rapprochement n’est pas d’ordre financier. "De ce point de vue, ça allait des deux côtés."

Comme précisé dans le communiqué, toutefois, "de nombreuses décisions doivent bien évidemment encore être prises" quant à l’avenir de la future nouvelle structure. "Nous avons d’abord voulu faire tout le nécessaire pour envoyer à temps les papiers à l’Union belge (NDLR: c’était pour le 15 avril au plus tard) ." Dont le verdict ne devrait pas tarder. "Il restera encore un peu d’administratif via la chambre du commerce de Verviers. Tout devrait être en ordre quant aux statuts d’ici deux semaines" , ajoute Franck Gabriel.

En P2 ou en P3?

Ensuite, plusieurs interrogations notables devront être tranchées. Notamment la série dans laquelle évoluer – pour autant que Waimes se maintienne en P2C, sinon la P3 s’imposera. "Ce sera à voir avec le staff (NDLR: encore à définir) . Nous aurons jusqu’à la mi-mai pour nous décider si on jouera en P2 (pour autant que Waimes se maintienne) ou en P3." Indépendamment de l’éventuel maintien de Waimes, les fusionnés choisiront peut-être de démarrer leur projet en P3. Par contre, dans tous les cas, l’équipe B de la future alliance entre Waimerais et Faymonvillois, elle, jouera en P4, où évolue actuellement la "bis" des Turcs – le Wallonia n’a plus de seconde équipe première. Sauf surprise, Éric Heuse la dirigera .

À noter que cette fusion, qui supposera de toute façon la disparition d’une des deux équipes premières, aura une incidence sur le nombre de montants (voir par ailleurs) .

Enfin, chez les jeunes des deux clubs, il y aura peu de changement car les deux matricules sont déjà associés à ce propos.

Parlant de matricule, il nous revient que c’est celui du Turkania Faymonville (1798) qui sera conservé, car plus ancien que celui deWaimes (4309).

Encore des questions

Forcément, de nombreux points restent à trancher.Le nom?

"On verra, mais on veut garder l’identité des deux clubs, c’est important.Donc ce sera peut-être une longue appellation" assure David Thunus, actuel président de Waimes et futur président des coalisés? "Joker!" sourit-il. "On verra bien…Mais on veut fonctionner et prendre les décisions à plusieurs."

Pareil pour les couleurs, là aussi il faudra décider sans heurter les sensibilités. "On veut garder le vert (Faymonville) et le bleu (Waimes) mais ensemble, ces deux couleurs-là, ce n’est pas forcément joli.Peut-être qu’on optera pour une couleur neutre avec des touches de vert et de bleu.On verra bien" conclut David Thunus.

Pour rappel, Faymonville aujourd’hui c’est une P3, une P4, une réserve et cinq équipes de jeunes.ÀWaimes, outre la P2, on compte une réserve et sept équipes de jeunes, ainsi qu’une équipe féminine. Quatre petits kilomètres séparent les installations de la rue Coirville (Waimes) de celles de la rue de Robrou (Faymonville). Mais elles n’ont jamais été aussi proches.