WARSAGE: Droeven, Schonbrodt, Vanderbeck, Desmit, Hungs, Nélissen, Meyers, Mbazoa, Jeunehomme, Scherpereel, Galère, Heydens, Crasset, De Iuliis, Pelsser.`

Absents: Crenier (indisponible), Renauld, Longarretti.

HOMBOURG: Stassen, Schnackers, Dorthu, Degueldre, Kever, Bauwens, Baltus, Potoms, Hick, Bayard, Bartholome, Th. Beckers, Belboom, Duthoo, Schwontzen, Martin, Meunier.

Absents à Hombourg: aucun.

Alors qu’il leur reste cinq rencontres à jouer, Warsage (3e, 54 points) et Hombourg (2e, 54 points), qui s’affrontent ce lundi, sont à stricte égalité avant d’entamer ce week-end pascal. Après vingt-cinq rencontres, seule la différence de buts est favorable à Hombourg (30 contre 25 pour Warsage).

Vous l’aurez compris: cette affiche de P2B pèsera lourd dans la course au titre.Mais il ne faut pas oublier l’actuel leader, Tillf, coaché par un certain Étienne Delangre et qui compte 55 points mais un match joué de plus que ses deux poursuivants.

Quant à Trooz, on peut d’ores et déjà affirmer qu’il jouera les arbitres du titre puisqu’il jouera les trois candidats au titre. Àcommencer par le Warsage de Michel Remacle, ce samedi (15h). "Il est vrai que si on est battu samedi, cela sera différent lundi contre Hombourg" , lance le coach warsagien Michel Remacle. Mais à l’inverse, un six sur six les placerait en tête… "Ce sera compliqué. On connaît le jeu de Hombourg. Un jeu que je ne me permettrai jamais de critiquer d’ailleurs. Xavier (Stassen) a le mérite d’avoir trouvé la formule qui rapporte des points avec le groupe qu’il a. C’est tout à son honneur" dixit le T1 qui ne se cache pas. "Il ne faut pas se mentir, on aimerait monter. Cependant, je trouve qu’on n’est pas au top moralement, même si le retour de Galère et de Mbazoa a apporté un léger mieux. À nous de ne pas nous faire punir, car en cas de zéro sur six lundi soir, ce sera fini pour nous!"

À Hombourg, le soleil est au zénith à l’aube d’une semaine aussi décisive qu’excitante.C’est simple: un six sur six contre Warsage lundi et contre Trooz jeudi prochain propulserait les Orange et Bleu en tête de la P2B.

" C’est une semaine importante, oui. Cela aurait encore pu être mieux si on n’avait pas été rejoint en fin de rencontre à Tilff (1-1) la semaine passée" confie le tacticien hombourgeois Xavier Stassen. "Cependant, on est là pour jouer des matchs pareils. Pour nous, la saison est déjà réussie avec le tour final et un quart de final de coupe. On voulait s’inviter à la fête. Maintenant qu’on y est, ce serait mentir que de dire qu’on ne veut pas l’organiser (rires)."