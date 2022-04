Évolution du score: 10e: 18-15, 20e: 34-24 (16-9), 30e: 50-48 (16-24), 40e: 68-57 (18-9).

RBC WELKENRAEDT: Hofs 0, Mond 3, Finck 4, Herzet 0, Van Wissen 16, Leemans 12, Fyon 11, Delrez 0, Touette 11.

Ce mercredi, Welkenraedt (P1) a laissé passer une belle occasion de se démarquer du bas de tableau en abandonnant les trois points à des Liégeois qui reviennent ainsi au général.

"Certains pensent avoir la même réussite à trois points chaque semaine, pendant ce temps d’autres ne touchent pas le ballon et ça les sort du match!" , regrette Gino Fortuna, le coach welkenraedtois. "Trop de lancers francs ratés, des pertes de balle, un manque de repli défensif et, surtout, on râle trop sur l’arbitrage. Sainte-Walburge est aussi une équipe qui ne nous convient pas et qui mérite ses deux succès contre nous."